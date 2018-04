Napolitano in terapia intensiva, ma sui social scatta l'odio 

E' andato bene l'intervento al cuore a cui è stato sottoposto nella notte Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica. L'allarme per il malore causato da una dissecazione dell'aorta ascendente sembra rientrato ma, come confermato dalle parole del professor Francesco Musumeci, primario del reparto di cardiochirurgia del San Camillo, è presto per fare previsioni: “L'operazione è perfettamente riuscita, è stato un intervento complesso. Il cuore ha ripreso le sue funzioni, il paziente è molto stabile. Ora aspettiamo".

Adesso Napolitano, si trova in terapia intensiva, e nelle prossime ore, quando saranno del tutto stabilizzate le funzioni emodinamiche e pressorie, sarà tolta la sedazione. I tempi di ripresa non sono ancora chiari.

Napolitano: gli ultimi aggiornamenti

Il professor Musumeci ha aggiornato fatto un aggiornamento sulle condizioni di salute di Giorgio Napolitano: “Siamo soddisfatti, ma è presto per dare certezze. Il paziente muove gli occhi e risponde agli stimoli, ma è ancora in terapia intensiva”.

“Il decorso buono ci fa ben sperare. Ha una tempra incredibile, ma è impossibile fare previsioni”.

Siamo molto soddisfatti per il decorso", anche il quadro neurologico "è buono e ci lascia ben sperare". Lo dichiara Francesco Musumeci, il professore del San Camillo che ha operato il Presidente emerito Giorgio Napolitano.

Musumeci ribadisce che Napolitano "ha un'ottima fibra, una buona tempra, ma a 93 anni - aggiunge - è impossibile fare delle previsioni.La prognosi resta riservata per le prossime 24 ore. Vi faremo sapere mano mano...".

Odio sui social

Sui social c’è un esercito di miserabili che augura la morte al presidente Napolitano #mifateschifo — Alessia Morani (@AlessiaMorani) 24 aprile 2018

"Sui social c'è un esercito di miserabili che augura la morte al presidente Napolitano #mifateschifo": a denunciare gli insulti contro il presidente emerito della Repubblica è Alessia Morani, deputata del Pd. Dopo la notizia del malore di Napolitano, sui social sono comparsi molti commenti di cattivo gusto, alcuni anche altamente offensivi. Si va da “non me ne frega niente di Napolitano” a “Chi ha calpestato la Costituzione e svenduto la sovranità popolare non merita alcuna onorificenza. Che l'uomo sopravviva... Ma il politico e personaggio bruci all'inferno #napolitano", passando per “"Non ho mai augurato la morte a nessuno/a #napolitano ricoverato d'urgenza ! mi sarei fatto schifo da solo...! Ma....Consentitemi una battuta molto cattiva....Domani si festeggia anzi festeggiano...La #liberazione...Chissà.....”. Per fortuna si tratta soltanto di una parte dei commenti e dei post che compaiono sui social: la grande maggioranza degli utenti sta augurando un completo recupero a Napolitano, mantenendo educazione e civiltà.

La visita di Martina

Il segretario reggente del partito democratico, Maurizio Martina, è stato questa mattina in visita dal presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato all'ospedale San Camillo dopo l'operazione al cuore subita la scorsa notte.

Gli auguri di Fico

"Al Presidente emerito Giorgio Napolitano vanno i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. Lo aspettiamo presto in Parlamento". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.

Casellati al San Camillo

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha appena lasciato l'ospedale San Camillo di Roma, dove ha fatto visita al presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato ieri e operato d'urgenza nella notte. Il Presidente Casellati, incontrando il figlio Giulio, il Professor Francesco Musumeci e la sua equipe, si è informata sulle condizioni di salute del Presidente Napolitano e sul decorso post operatorio. Il Presidente del Senato ha formulato gli auguri più affettuosi di una pronta guarigione.

