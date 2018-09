Concorso alla Sapienza, il premier Conte chiude il caso: "Non parteciperò"

Il caso si sgonfia, almeno per ora. "Non potrò partecipare" all'esame orale lunedì alla Sapienza "per impegni istituzionali pregressi quindi valuterò con molta attenzione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando la notizia secondo cui sarebbe in corsa per un posto da professore all'ateneo romano.

"Quando sono stato incaricato premier - ha spiegato - vivevo un'altra vita professionale, ero professore ordinario di diritto privato a Firenze e avvocato: ho dismesso queste attività collocandomi in aspettativa da dipendente dell'università e da avvocato ho dovuto dismettere tutti i mandati. Mi avete ricordato una cosa che avevo completamente rimosso. All'inizio dell'anno è stata avviata una procedura di trasferimento per prof già ordinari e che ambiscono a trasferirsi a Roma: feci domanda perché pur essendo in un ateneo prestigioso risiedo a Roma, ho un bimbo piccolo. Questa nuova veste mi impone di riconsiderare la scelta. A rigore, da giurista, dico che non dovrebbero esserci conflitti di interesse ma impegni istituzionali mi impediscono di partecipare al colloquio orale. Certo l'idea di fare un colloquio in inglese dopo aver parlato con Trump è carina e stimolante".

"Conte beccato con le mani nella marmellata ora dichiara che non parteciperà all'ultima fase del concorso all'università. Non pensi di cavarsela così. Ho appena presentato un'interrogazione parlamentare e andremo fino in fondo #ConteBarone". Lo scrive su Twitter Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito delle parole del premier Giuseppe Conte sul concorso per una cattedra alla Sapienza.