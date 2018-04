Governo sempre più difficile, il mandato esplorativo di Casellati è già fallito?

Il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberto Casellati ha incontrato a Palazzo Giustiniani i rappresentati del Movimento 5 stelle, Lega e Forza Italia dopo l'incarico ottenuto solo questa mattina dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per un incarico "esplorativo" volto a trovare un nome condiviso di un permier incaricato che possa trovare poi una maggioranza parlamentare all'atto della fiducia delle Camere.

Silvio Berlusconi dopo l'incontro con il presidente del Senato ha ribadito come sia la Lega a dover esprimere il candidato premier: "Forza Italia non ha mai posto veti - ha ribadito Berlusconi che ha deciso di non rivelare per ora quello che ritiene una possibile soluzione. "Il Presidente del Senato mi ha chiesto di restare disponibile per un nuovo incontro domani in vista di un secondo giro di consultazioni".

Salvini non si è recato alle consultazioni della Lega con il presidente del Senato ma su twitter scrive ai 5 stelle: "Un po' di umiltà non basterebbe". Il capogruppo della Lega alla Camera Giorgetti ha ribadito la fedeltà del Carroccio all'alleanza di centrodestra con Forza Italia: "No a veti dei 5 stelle su Berlusconi"

Il Movimento 5 stelle ha ribadito al presidente del Senato di essere pronto a sottoscrive un programma di governo con la Lega. Un invito che però ha un termine: "Una settimana di tempo".

