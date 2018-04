Salvini non va alle consultazioni della Lega con Casellati, Centinaio: "Serve un miracolo"

Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato ha incontrato a Palazzo Giustiniani i rappresentati della Lega.

Il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti al termine delle consultazioni ha ribadito la posizione del Carroccio: "Chiediamo a Movimento 5 stelle di essere responsabili. La Lega è prontissima a formare un governo con centrodestra unito con il Movimento 5 stelle".

Lega: "Pronti a governo centrodestra-m5s"

Giorgetti ha ricordato come Salvini abbia già compiuto passi indietro aprendo alla possibilità di un premir "terzo" rispetto al mandato conferito dagli elettori.

"Sarebbe un miracolo trovare una soluzione visto come stanno le cose in questo momento". aveva detto il presidente dei senatori della Lega Gian Marco Centinaio, a chi gli chiede se fosse possibile arrivare a un governo centrodestra-M5s magari con un passo di lato di Silvio Berlusconi.

Gian Marco Centinaio aggiunge: "La nostra posizione è nota nel senso che da ormai tempo stiamo dicendo tanti sì e al presidente Casellati andremo a chiedere di far dire di sì anche al Movimento 5 Stelle e a Forza Italia. Perchè- continua il capogruppo della Lega al Senato- noi vogliamo fare un Governo, vogliamo che ci sia un governo il più velocemente possibile e vogliamo iniziare a ragionare sui contenuti anzichè sulle persone perchè se continuiamo a dire 'Tizio si', Caio no' poi va a finire che gli italiani il Governo non ce l'avranno mai".

Sempre oggi il leader della Lega e candidato premier del centrodestra Matteo Salvini aveva chiesto "umiltà" ai pentastellati:

"I grillini continuano a dire 'O comandiamo noi o non si fa niente. E magari andiamo insieme al PD' - ha scritto su twitter Salvini - Mah, io non li capisco... Un po' di umiltà non guasterebbe. Voi che dite?".

