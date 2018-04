Consultazioni, Liberi e Uguali apre ad un accordo con il Movimento 5 stelle

"Auspichiamo l'apertura di un dialogo su alcuni temi con le forze riformiste e progressiste, non con il centrodestra". Lo ha detto il leader della formazioni di sinistra Liberi e Uguali, Pietro Grasso, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica.

Sergio Mattarella ha infatti ricevuto oggi pomeriggio la delegazione del gruppo misto del Senato, dove oltre a Grasso, erano presenti Emma Bonino (coordinatrice della componente +Europa), Loredana De Petris (di LeU ed esponente di Sinistra italiana) e Riccardo Nencini (Psi-Maie-Usei).

"A nome di LeU - ha spiegato Grasso ai giornalisti al termine delle consultazioni - abbiamo manifestato la disponibilità ad aprire un dialogo con quelle forze che possono avere nel programma temi per noi essenziali: investimenti sul lavoro, diritti dei lavoratori, rafforzamento del welfare, diritto allo studio, l'ambiente, la scuola. Sono queste per noi le condizioni essenziali per cominciare un dialogo. Un dialogo che esclude il centrodestra".

"Le forze riformiste e progressiste sono quelle che rimangono dopo aver escluso il centrodestra. L'importante è il dialogo sui temi, che devono essere oggetto preciso del programma di governo".

Alla domanda di una cronista politica che chiede "e sui temi, i 5 Stelle sono di destra o di sinistra?" Grasso risponde "Se il Movimento Cinque Stelle affronta quei temi indicati, certamente non può che avere il nostro sostegno perché sono i nostri temi".

Epifani: "LeU disponibile a sostenere governo M5S"

L'apertura ad un "ragionamento sui temi" è stata espressa anche da Guglielmo Epifani, capo della componente di Leu nel Gruppo Misto della Camera

"Siamo diverse forze politiche nel gruppo Misto, ma tutte le forze si sono poste in maniera costruttiva. Per LeU bisogna dare un governo al Paese, c'è stato un voto di grande richiesta di cambiamento, ma anche chi ha vinto da solo non è in condizione di governare".

"Come LEU - ha detto Guglielmo Epifani uscendo dalle consultazioni al Quirinale col presidente della Repubblica Sergio Mattarella - siamo disponibili a sostenere un governo M5S" se si partirà dai temi che Liberi e Uguali ritiene prioritari".

I deputati Guglielmo Epifani (S) e Maurizio Lupi al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, Roma, 4 aprile 2018. ANSA/ETTORE FERRARI