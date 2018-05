Governo, Mattarella non aspetta il Pd: "nuove consultazioni", tramonta l'asse dem-5stelle

"A distanza di due mesi le posizioni di partenza dei partiti sono rimaste immutate. E non è emersa alcuna prospettiva di maggioranza di governo". Lo rende noto oggi il Quirinale, una nota stringata da cui emerge l'irritazione del Colle che ha deciso di non aspettare neppure la Direzione Nazionale del Partito Democratico che si sarebbe dovuta esprimere su un'intesa con il movimento 5 stelle per dar seguito alle aperture annunciate dall'esploratore Roberto Fico.

"Nei giorni scorsi è tramontata anche la possibilità di un'intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico" annuncia Mattarella senza indicare la baruffa seguita alle dichiarazione del senatore Matteo Renzi. L'ex premier ed ex segretario del Pd si era espresso per una bocciatura dell'accordo su un contratto di governo che Martina e Di Maio avrebbero dovuto concordare per dare un governo all'Italia.

Il presidente della Repubblica - annuncia il Quirinale - svolgerà quindi lunedì prossimo, in un'unica giornata, nuove consultazioni per verificare se i partiti abbiano altre prospettive di maggioranza di governo.