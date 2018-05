Alla ricerca del governo perduto: terzo round di consultazioni

La svolta è attesa tra domani e dopodomani, quando, salvo fatti nuovi che dovessero emergere dalle consultazioni, il Presidente della Repubblica Mattarella prenderà un'iniziativa per cercare di arrivare alla formazione di un governo cosiddetto di tregua che guidi il Paese almeno fino a dicembre. Due mesi ormai sono passati dalle elezioni, 44 giorni dalle dimissioni del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, presentate il 24 marzo, dopo l'avvio della diciottesima legislatura con le sedute inaugurali e l'elezione dei presidenti di Senato e Camera.

L'alternativa è il ritorno al voto. Senza un accordo di maggioranza, come detto, il Colle sarebbe intenzionato a un governo di tregua che arrivi fino a fine anno (con ritorno alle urne a inizio 2019).

Consultazioni oggi al Quirinale

Oggi, nel tentativo di trovare una soluzione al rebus governativo, il capo dello Stato dà il via al terzo round di consultazioni. I primi a salire al Quirinale sono gli esponenti del Movimento 5 Stelle, convocati alle 10. Il M5s si presenta da Mattarella con i capigruppo al Senato e alla Camera Danilo Toninelli e Giulia Grillo, accompagnati da Luigi Di Maio. A seguire, il centrodestra, alle 11, presenta la delegazione unitaria con i capigruppo di Lega, Fi e Fdi, Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, Stefano Bertacco e Fabio Rampelli, accompagnati rispettivamente da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. In vista dell'incontro al Colle, il centrodestra si è riunito di nuovo questa mattina a Palazzo Grazioli, per fare il punto. L'incontro segue quello di ieri sera che ha visto al tavolo Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Alle 12 è la volta dei presidenti dei senatori e dei deputati del Partito democratico, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, accompagnati dal segretario reggente e dal presidente del Pd Maurizio Martina e Matteo Orfini. Nel pomeriggio si riprende alle 16 con Liberi e Uguali, seguiti alle 16.20 dal Gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato, alle 16.40 e alle 17 dai Gruppi Misti, rispettivamente, di Palazzo Madama e Montecitorio. Alle 17.30 e alle 18 sono previste le udienze del Capo dello Stato con i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Perché Di Maio divide il centrodestra

Nessun accordo al termine del vertice del centrodestra tenutosi ieri Palazzo Grazioli. Restano infatti le distanze tra il leader della Lega e quello di Forza Italia: meglio il voto che un governo del presidente, avrebbe detto Salvini a Berlusconi, che invece vuole Forza Italia dentro il governo ed esclude qualsiasi appoggio esterno. Dopo il "passo indietro" di Luigi Di Maio che si è detto pronto a "lasciare" la premiership per sostenere un nome "terzo" e fare con la Lega un governo che assicuri il via libera a "reddito di cittadinanza, abolizione della legge Fornero e legge anticorruzione", la palla passa ora al centrodestra. L'alternativa, ha detto anche Di Maio, è solo il voto, perché M5s e Lega dicono no a governi tecnici o del presidente. Non sarebbe infatti sostenibile, per Salvini, l'idea di Berlusconi di appoggiare un governo del presidente nell'attesa di creare in Parlamento le condizioni per la nascita di un esecutivo di centrodestra. Se l'accordo con Di Maio si facesse, ipotizzano nel centrodestra, si potrebbe chiedere un premier come Giancarlo Giorgetti, e Salvini si farebbe garante dell'alleato. Se non si arrivasse a un governo politico, "che dia garanzie al sistema Paese", per il leader della Lega sarebbe preferibile tornare in tempi rapidi al voto.

Berlusconi resta da parte sua totalmente contrario ai diktat di Di Maio: andiamo al Colle a invocare l'incarico a un premier del centrodestra, continua a chiedere. E se Mattarella proponesse un governo del presidente, sostengono fonti di FI, Berlusconi sarebbe disponibile, pur di tenere unito il centrodestra, a dire no ed accettare il ritorno alle urne.

La posizione del Pd

Fermo sulle posizioni uscite alla Direzione nazionale di giovedì anche il Partito democratico, con il segretario reggente, Maurizio Martina, che ribadisce come per il Pd sia "impossibile immaginare sostegni a governi politici con Berlusconi, Salvini o Meloni, ma ormai anche con i 5 stelle e con leadership di partiti a noi avversari. Siamo invece disponibili a fare la nostra parte per una soluzione istituzionale, chiedendo a tutti di fare la loro". Martina invita alla “responsabilità” in primo luogo chi dopo le elezioni “ha cantato vittoria” perché “non è più tempo di giocare a tatticismi esasperati".