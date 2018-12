Conte saluta Berlusconi al Quirinale, ma l'ex premier lo ignora

Nemmeno un saluto. Un buonasera, un agurio, un ciao. Niente di niente. Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte si sfiorano tra i corridoi del Quirinale in occasione degli auguri natalizi di Sergio Mattarella alle alte cariche dello Stato. Ma tra i due non scatta il feeling: Conte prova un approccio, Berlusconi lo snobba palesemente.

Finita la cerimonia nel salone dei Corazzieri, Berlusconi è il primo a imboccare il corridoio che porta nella sala dove è allestito il buffet. L'ex premier cammina da solo. Dietro di lui c'è Giuseppe Conte, che calpesta i tappeti rossi insieme ai ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede. La pattuglia grillina si accorge subito di Berlusconi che, di spalle, non li vede. I ministri, sorridendo tra loro, spingono il premier verso il leader di Forza Italia.

Succede tutto in pochi secondi. Conte si avvicina a Berlusconi. Sembra volerlo salutare, è a pochi centimetri quando si volta verso i ministri 5stelle e sorridendo alza il pollice, come a dire "Ok, ora vado". Di Maio e Bonafede ridono, ma il contatto non avviene. A Berlusconi si avvicina una funzionaria del cerimoniale e gli fa notare che dietro di lui c'è Conte. Berlusconi allora si gira, lancia un'occhiata all'attuale inquilino di palazzo Chigi e lo scaccia col gesto di una mano: "Ci sono loro che lavorano adesso...", dice alla sua interlocutrice.

Conte incassa e rallenta il passo. I due entrano così nella sala del ricevimento uno dopo l'altro, a mezzo metro di distanza.

Video agenzia Dire