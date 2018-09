Il premier Conte e il concorso alla Sapienza: "Ha solo rinviato l'esame di inglese"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non ha ritirato la presentazione della candidatura per la cattedra di diritto privato alla Università La Sapienza ma ha semplicemente rinviato la prova orale di inglese prevista per oggi presso l’ateneo romano.

Lo scrive il sito Politico.eu, spiegando che i componenti della commissione che avrebbe dovuto esaminare il capo del governo hanno informato gli altri due candidati Mauro Orlandi e Giovanni Perlingieri che Conte non avrebbe sostenuto la prova oggi e hanno offerto loro la possibilità di posticipare l’esame. Gli altri due candidati avrebbero accettato.

Secondo Silvia Borrelli, corrispondente di 'Politico.eu', Conte sarebbe dunque "ancora in lizza per la cattedra", nonostante abbia promesso la settimana scorsa di 'riconsiderare' se andare avanti'' in seguito alle polemiche su un suo possibile conflitto di interessi.

Il caso della cattedra alla Sapienza e la difesa di Conte

La notizia secondo cui Conte è in corsa per una cattedra di diritto privato all’Università La Sapienza di Roma era stata riportata nei giorni scorsi proprio da Politico. L’avvocato pugliese aveva presentato domanda a febbraio, prima di diventare premier, per prendere il posto lasciato vacante da Guido Alpa, di cui è stato allievo.

Conte aveva provato a chiudere il caso spiegando che si trattava di una vicenda che "avevo completamente rimosso. All'inizio dell'anno è stata avviata una procedura di trasferimento per prof già ordinari e che ambiscono a trasferirsi a Roma: feci domanda perché pur essendo in un ateneo prestigioso risiedo a Roma, ho un bimbo piccolo. Questa nuova veste mi impone di riconsiderare la scelta. A rigore, da giurista, dico che non dovrebbero esserci conflitti di interesse ma impegni istituzionali mi impediscono di partecipare al colloquio orale. Certo l'idea di fare un colloquio in inglese dopo aver parlato con Trump è carina e stimolante".