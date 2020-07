Tutte pazze per Conte: ex studentessa chiede selfie osé

Tutte pazze per Giuseppe Conte. Nella passeggiata che il premier si concede per un pranzo fugale con il suo staff a pochi passi da Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio viene fermato da decine di fan, chi chiede un sorriso, chi un selfie, chi scherza 'sposami'. Davanti a un negozio di calzature in via del Corso, le grida delle commesse raggiungono il premier che si ferma, si gira di scatto e scherza: "si è sentito male qualcuno?".

In un altro negozio le venditrici offrono in dono a Conte un camicia, nera, il presidente ringrazia ma rispedisce il dono al mittente con una 'bacchettata' bonaria: "Dovete ven-de-re, ven-de-re". E quando è ormai giunto quasi a destinazione, si avvicina una giovane donna, bionda, vestito giallo leggero, cappello a tese larghe sul capo e abbronzatissima.

"Presidente, sono una sua ex studentessa, ho quasi sostenuto l'esame di diritto privato con lei a Firenze", dice diretta al presidente del Consiglio, tanto che i giornalisti curiosi le domandano se Conte fosse o meno un docente severo.

La giovane ignora i cronisti e chiede un selfie con parole che gelano lo stesso premier: "Facciamoci un selfie, anche se dovrei togliermi mutande e reggiseno per fare foto di questo tipo". Conte, visibilmente imbarazzato, si concede allo scatto ma fredda la ragazza: "Manteniamo la distanza", dice.

Video di Agenzia Dire e Agenzia Vista