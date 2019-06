Conte tira le orecchie a Salvini e Di Maio in diretta tv: "Non vivacchio, scegliete cosa fare"

"Chiedo a Salvini e Di Maio di scegliere se hanno intenzione di proseguire nello spirito del contratto di governo, o riconsiderare la posizione confidando nelle elezioni anticipate". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa in corso a Palazzo Chigi, nella Sala dei Galeoni. È proprio in coda all'intervento del premier che arriva il colpo -atteso- contro i colleghi di governo:

"Senza una chiara assunzione di responsabilità da parte di Movimento 5 stelle e Lega rimetterò il mio mandato". Poi con una battuta si smarca dall'idea di una "lista Conte" in un'eventuale consultazione politica: "Sono disponibile ad allenare la A.S. Roma".

Governo, Conte pronto alle dimissioni

Il premier ha chiesto a Lega e 5 stelle di superare il clima di campagna elettorale. "Possiamo attendere un po' di tempo, ma il Paese non può attendere". Conte, spiegando di non aver ricevuto richieste di rimpasti di governo, non dà un ultimatum, ma chiede una vera e propria fiducia da parte dei vicepremier e delle forze politiche che compongono il governo, oltre i rapporti personali che ha tenuto a precisare, sono buoni".

"Bisogna recuperare la serenità per andare avanti"

Una conferenza stampa -finita in maniera incendescente con una botta e risposta con una giornalista tedesca sul tema dei migranti- alquanto irrituale quella del primo ministro Conte che, come commentano le opposizioni ha di fatto aperto una crisi extraparlamentare.

"Questo discorso va fatto alle Camere e presto'' scrive su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. E proprio dai social arrivano le risposte al "serrate i ranghi" espresso dal Conte.

Governo, risposta di Salvini: "La Lega c'è"

"Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica". Lo ha scritto Matteo Salvini su twitter rispondendo via social alla conferenza stampa del premier Conte.

"Flat Tax e taglio delle tasse, riforma della giustizia, Decreto Sicurezza Bis, autonomia regionale, rilancio degli investimenti, revisione dei vincoli europei e superamento dell’austerità e della precarietà, apertura di tutti i cantieri fermi, noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c’è".

"Proprio oggi ad esempio ho inaugurato col governatore Zaia il primo tratto della Pedemontana Veneta, opera fondamentale attesa da quasi trent’anni. L’Italia dei Sì è la strada giusta" scrive ancora il vicepremier.

Governo, Conte sulla Tav: "Non la farei"

Proprio sul tema grandi opere il premier Conte in conferenza stampa aveva ribadito che per il capitolo Tav il Governo andrà avanti secondo quanto stabilito dal contratto di governo, ovvero ritenendo valida l'analisi costi benefici e solo dopo una nuova intensa con Francia e Commissione Europea il traforo ferroviario per la linea ad alta velocità tra Torino e Lione a potrà avere il via libera da parte del Governo italiano.

Governo, Conte: Pronti a fase due

La fase due richiede un'azione di governo risoluta e -spiega Conte- ha invitato le forze politiche a non continuare con attacchi reciproci via veline e mezzo social. "Leale collaborazione -ha chiesto Conte- ai ministri e a Lega e Movimento 5 stelle.

"Avevo sottovalutato il clima di campagna elettorale permanente" ha spiegato il premier che ha tuttavia voluto sottolineare come non vi sia stato uno stallo nel Governo.

Per la prossima legge di bilancio il presidente del consiglio ha annunciato misure di spending review e revisione sulle tax expenditure avendo cura di non alzare l'Iva.

Il premier ha elencato quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti dal governo retto dal Contratto di governo. "La fedeltà alla Repubblica è sempre stata il mio faro".

La diretta della conferenza stampa di Conte

