Di Maio: "Acqua pubblica e riduzione dei parlamentari. Nel governo tutti politici"

Nel contratto di governo c'è il reddito di cittadinanza ma anche la riduzione del numero dei parlamentari e l'impegno per mantenere l'acqua pubblica. Lo spiega il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio incontrando i cronisti a Montecitorio

"Abbiamo portato a casa dei risultati incredibili, l'acqua pubblica, il reddito di cittadinanza, la riduzione dei costi della politica, la riduzione del numero dei parlamentari è nel contratto. Poi ci saranno anche le riforme per le imprese, interventi importantissimi che riguardano la lotta al gioco d'azzardo e alle patologie correlate".

"Io posso capire che questo cambiamento spaventi soprattutto un certo establishment europeo - dice Luigi Di Maio rispondendo ai cronisti alla Camera - è arrivato anche il momento di far capire che l'Italia è un Paese che rivendica dei diritti da troppo tempo e ha abbassato la testa per troppo tempo. Quindi massimo dialogo ma non subalterni a delle dinamiche di qualche eurocrate, anzi più ci attaccano così e più ci fanno capire che siamo sulla strada giusta".

Di Maio rilancia il referendum sull'euro

"La nostra posizione sull'euro non cambia, conoscerete il contratto e vedrete la politica europea che vogliamo attuare".

Il premier e i Ministri: quali i nomi nel governo Lega-5stelle

"Per il possibile governo Lega-M5S "tutti i nomi saranno politici perchè saranno scelti da due forze politiche e non calati dall'alto" spiega Luigi Di Maio, capo politico M5S.

"Il presidente del Consiglio sarà deciso solo dopo la chiusura del contratto" spiega Di Maio.

"Per questo voglio dirvi anche che qualsiasi indiscrezione stia circolando, qualsiasi staffetta, io o Salvini premier, sono tutte questioni che secondo me appartengono ai retroscena e che in questo momento non corrispondono alla realtà. Qualsiasi nome stia girando secondo me è bruciato".

Fonte agenzia Dire