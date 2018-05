Contratto di governo, nella nuova bozza sgravi per gli asili nido "solo per gli italiani" 

Nella bozza del contratto di governo 'corretta' da Luigi Di Maio e Matteo Salvini spuntano novità su tasse, lavoro, jobs act e sussidi. Solo alcune delle modifiche, ma anche delle conferme dopo l'incontro di stamani alla camera.

Sull'ultima bozza 'corretta' dai due leader, e in possesso dell'Adnkronos, stanno lavorando ora i tecnici per inserire le ultime limature. Ma non solo: ci saranno, a quanto si apprende, anche delle 'aggiunte', come un capitolo ad hoc con le misure per il Meridione.

Confermate le due aliquote Flat tax del 15 e 20%, ma viene meno quella del 15% per le società;

del 15 e 20%, ma viene meno quella del 15% per le società; Via l'obbligo di prediche in lingua italiana vecchia battaglia della lega per ora al palo

vecchia battaglia della lega per ora al palo Reddito di cittadinanza 'a tempo', ovvero con il limite temporale di 2 anni.

Governo Lega-5stella, sgravi solo per gli italiani

Nella misura a sostegno delle famiglie per gli asili nido gratis, viene meno l'elargizione per quelle "straniere residenti in Italia da almeno 5anni".

Jobs Act, per Salvini e Di Maio legge da correggere

In un passaggio del contratto di governo tra 5 stelle e Lega si pone particolare attenzione al contrasto alla precarietà con misure che non figuravano nella bozza di ieri.

Per contrastare la precarietà causata anche dal 'jobs act' saranno introdotte misure "per costruire rapporti di lavoro più stabili e - si legge nel documente - per consentire alle famiglie una programmazione più serena del loro futuro".