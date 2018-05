Reddito e pensione di cittadinanza, superamento Legge Fornero: il contratto M5s-Lega punto per punto

Governo M5s-Lega, siamo alla stretta finale. Sul tavolo di Salvini e Di Maio il nome o la rosa di nomi da indicare al Colle per la guida del governo. Secondo fonti vicine ai 5 Stelle, le due forze politiche avrebbero trovato l'accordo sul nome del presidente del Consiglio. I due leader dovranno anche mettere una firma sulla versione definitiva del "contratto per il governo del cambiamento" che nel weekend sarà votato dagli iscritti ai due partiti.

La bozza non è definitiva e molti nodi sono ancora da sciogliere come la questione migranti, la possibilità di riforme in deficit, il nodo Tav, la flat tax, e il limite di due anni al reddito di cittadinanza. Eppure, basta sfogliare le pagine del contratto di governo tra M5s e Lega (bozza chiusa martedì alle 18) per farsi un'idea di quelli che saranno i punti cardine di un eventuale esecutivo gialloverde. Un documento di una quarantina di pagine in cui non ci sarebbe più l'opzione di uscita dall'euro ed entra invece il capitolo vaccini.

Vediamo insieme cosa prevede questa bozza (nella versione in possesso di AdnKronos) del "contratto per il governo del cambiamento".

Comitato di conciliazione

Il governo guidato da Lega e M5s vedrebbe la nascita di un comitato di conciliazione, un organismo volto a "risolvere i problemi e le divergente rilevanti" tra le forze. Il Comitato è composto dal presidente del Consiglio, dal capo politico del MoVimento 5 Stelle, dal segretario federale della Lega, dai presidenti di gruppo parlamentare di Camera e Senato di Lega e M5S e dal ministro competente per materia. Il Comitato delibera a maggioranza dei due/terzi dei componenti.

Agricoltura

L'obiettivo, si legge nella bozza, "è quello di difendere la sovranità alimentare dell'Italia e tutelare le eccellenze del Made in Italy". Prioritaria, in tal senso, la "tutela del Made in Italy" e l'adozione "di un sistema di etichettatura corretto e trasparente che garantisca una maggiore tutela dei consumatori".