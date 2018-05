Il Movimento 5 Stelle approva il contratto per il governo del cambiamento: "94% di sì"

"Più del 94% degli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno detto sì al Contratto per il Governo del Cambiamento". Lo ha annunciato il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio dal Blog delle Stelle.

"C'è stata una grande partecipazione durante tutta la giornata- aggiunge- Come certificato dal Notaio che ha garantito la regolarità del voto hanno partecipato alla votazione su Rousseau 44.796 persone. 42.274 hanno votato sì e 2.522 no".

Il MoVimento 5 Stelle approva il Contratto per il Governo del Cambiamento.

"Adesso mancano solo le firme e poi sarà il governo del cambiamento perché ora c'è nero su bianco quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Ci sarà un reddito di cittadinanza contro la povertà e la disoccupazione. Con la pensione di cittadinanza gli anziani avranno una pensione dignitosa. La Legge Fornero è destinata a diventare un brutto ricordo. E via le pensioni d'oro, una volta per sempre. Nessuno farà piuù affari sporchi sull'immigrazione. Le imprese avranno vita più semplice e tasse più basse". "