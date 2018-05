Contratto Lega-5stelle: "Comunque vada da lunedì il Governo sarà nelle mani di Mattarella"

"Entro fine settimana ci sarà la chiusura. Se chiudiamo, chiudiamo lunedì e comunque vada la parola lunedì torna a Mattarella". Lo he detto il leader della Lega Matteo Salvini ad Aosta.

"Sono stati sciolti tutti i nodi" spiega il capo politico M5s, Luigi Di Maio, conversando con i giornalisti. Nei prossimi giorni "scioglieremo il nodo sul premier".

Intanto sui punti del contratto di governo arrivano le prime valutazioni economiche; durissimo Carlo Cottarelli, direttore dell’osservatorio sui conti pubblici dell’università Cattolica: "Programma prevede un aumento del deficit pubblico particolarmente elevato" spiega a Rai Radio1

"Lo spread non è ad un livello che può mettere in difficoltà l’economia italiana. Quello che mi preoccupa è che il programma di cui si sta discutendo comporta un aumento del deficit pubblico particolarmente elevato. Perché le coperture non sono individuate in maniera chiara”.

Governo, ultime notizie

In attesa del via libera le prime indiscrezioni sulla squadra di governo agitano il Movimento 5 Stelle per il possibile ingresso del braccio destro di Di Maio, Vincenzo Spadafora, ex presidente di Unicef Italia, nato politicamente con Francesco Rutelli poi entrato in parlamento con i 5 stelle. Tra gli eletti pentastellati la sua nomina viene data quasi per certa per un incarico di alto livello.

Il nome del premier: questo l'ultimo ostacolo alla formazione del nuovo governo. Salvini e Di Maio dovranno redimere questo punto, non poco spinoso prima di presentarsi da Mattarella.

Sul tavolo, il nome o la rosa di nomi da indicare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la guida del governo: Di Maio e Salvini hanno assicurato che sarebbero saliti al Quirinale con un nome certo, che sarebbe quello di un "politico", vincolato al contratto sottoscritto dai leader dei due partiti.

Dalla bozza 'corretta' dai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, emergono importati novità su tasse, lavoro, jobs act e sussidi ma anche sulla Tav.

Sparisce la sospensione dei lavori dell'alta velocità Torino-Lione . Si va verso una revisione del progetto, che per i due capi politici va rimesso in discussione. Ma non si parla più di uno stop ai lavori della Tav come risultava dal testo circolato ieri.

. Si va verso una revisione del progetto, che per i due capi politici va rimesso in discussione. Ma non si parla più di uno stop ai lavori della Tav come risultava dal testo circolato ieri. Confermate le due aliquote Flat tax del 15 e 20%, ma viene meno quella del 15% per le società;

del 15 e 20%, ma viene meno quella del 15% per le società; Via l'obbligo di prediche in lingua italiana vecchia battaglia della lega per ora al palo

vecchia battaglia della lega per ora al palo Reddito di cittadinanza 'a tempo', ovvero con il limite temporale di 2 anni.

'a tempo', ovvero con il limite temporale di 2 anni. Sgravi per gli asili nido "solo per gli italiani"

"solo per gli italiani" Misure anti Jobs Act per contrastare la precarietà

per contrastare la precarietà Riforma della prescrizione dei reati

dei reati Provvedimenti ad hoc per le fondazioni politiche "per garantire la massima trasparenza dei finanziamenti e delle attività".

"per garantire la massima trasparenza dei finanziamenti e delle attività". Sparito ogni riferimento alla modifica dell'euro

Superamento del decreto Lorenzin su vaccini

Cambia il comitato di conciliazione la cui composizione funzionamento è "demandate all'accordo tra le parti".

la cui composizione funzionamento è "demandate all'accordo tra le parti". Si allargano inoltre la maglie del codice etico previsto per i membri del governo. Nella versione 'corretta' dai due leader, infatti, "nel caso in cui siamo a conoscenza di indagini o procedimenti penali a loro carico i membri del governo dovranno fornire tempestivamente informazioni", mentre nella bozza precedente, erano costretti a dimettersi.

Reddito di cittadinanza, Pensioni e Tasse: il contratto M5s-Lega punto per punto

Il contratto del governo del Cambiamento è un documento di oltre 40 pagine con una serie di punti, moltissimi, linee guida a cui si dovrà attenere il governo nascente, tra cui anche un capitolo sui vaccini, e il codice etico per i membri del Governo.

Tra le misure previste dall'accordo di governo c'è il reddito di cittadinanza, la flat tax, revisione della Legge Fornero (in pensione con quota 100 o 41 anni di anzianità contributiva), e la pensione di cittadinanza, il taglio delle pensioni dei parlamentari, e l'impegno a mantenere l'acqua pubblica. Ma anche una particolare attenzione all'agricoltura e al Made in Italy con l'impegno a "difendere la sovranità alimentare dell'Italia".

Un capitolo anche sul sostegno alla green-economy e all’economia circolare, previste sovvenzioni per favorire l’acquisto di auto elettriche.

Sul debito pubblico la proposta giallo-verde verte sulla esclusione dal calcolo del rapporto debito-PIL dei titoli di stato acquistati dalla banca centrale europea con l’operazione del quantitative easing.

Per il comparto difesa si prevedono nuove assunzioni nelle forze dell'ordine. In ambito politiche estere, si valuta un'apertura alla Russia quale partner economico e commerciale.

Il governo Lega-5stelle punta a sterilizzare la clausole di salvaguardia che comportano l’aumento dell'IVA ed eliminare eliminare le "componenti anacronistiche" delle accise sulla benzina. Previsto inoltre un sistema di "sconti sulle assicurazioni auto" per chi non commette infrazioni alla guida.

In ambito economico la parola chiave è “flat tax”, caratterizzata dall’introduzione di aliquote fisse, con un sistema di deduzioni per garantire la progressività dell’imposta, e dalla instaurazione di una “pace fiscale” con i contribuenti: "Via spesometro e del redditometro".

Pensata anche l'introduzione di un Ministero del Turismo (con scorporazione delle competenze turistiche fuori dal MiBACT) e un Ministero delle Disabilità, un'Agenzia Nazionale della Ricerca, la revisione delle attuali competenze del CONI, e riforme costituzionali tra cui ritorna l'abolizione del Cnel e maggiore autonomia alle Regioni che lo richiedano. Prevista inoltre una “Banca” per gli investimenti.

Prevista al chiusura di tutti i campi nomadi irregolari

Vediamo insieme cosa prevede questa bozza (nella versione in possesso di AdnKronos) del "contratto per il governo del cambiamento".