Coronavirus in Lombardia, l'accusa del sindaco di Bergamo: "La Regione secreta i dati"

In Lombardia ieri ci sono stati 32 decessi legati all'epidemia di coronavirus, ma come mette in evidenza il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, "non si sa però dove". Questo perché la Regione non comunica più i dati suddivisi per provincia. "Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli 'ufficiali', hanno secretato i dati per provincia" accusa il primo cittadino del capoluogo della provincia martire dell'epidemia di Covid-19.

Gori fa riferimento a un atto di accusa denuciato lo scorso marzo in cui sosteneva la tesi che molte delle persone decedute col coronavirus nelle case di riposo e nelle proprie abitazioni sfuggissero al computo ufficiale del bollettino della protezione civile. Dati che emergono dagli uffici anagrafe e poi cristallizzati nell'ultimo report dell'Istat che evidenzia il picco di mortalità nella Bergamasca.

Una polemica che detona il giorno dopo la presentazione delle prime 50 denunce presentate alla procura di Bergamo da parte dei familiari delle vittime di coronavirus. I primi di altre "decine di esposti contro ignoti" come spiegato dall'associazione "noi denunceremo" che puntano a far emergere la verità su quanto è accaduto in Lombardia "per poter identificare i responsabili e avere giustizia".

In attesa dell'audizione del premier Giuseppe Conte che domani incontrerà i pm di Bergamo da più parti in Regione circolano voci di una sostituzione imminente anche dell'assessore al Welfare Giulio Gallera dopo il siluramento del direttore generale della Sanità lombarda Luigi Cajazzo. Oggi il responsabile della sanità di Regione Lombardia ha affermato in un'intervista al quotidiano Il Giornale di non sentirsi in bilico ma di lavorare per prepararsi a un'eventuale seconda ondata. "Un paio di settimane fa la maggioranza ha respinto in maniera compatta in aula una richiesta di mie dimissioni, gli atti formali sono quelli e quindi finché c'è la fiducia vado avanti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto indicato da Gallera Regione Lombardia sta preparando un piano da presentare al Governo per aumentare le terapie intensive da 861 a 1.466 posti letto, più altri 352 immediatamente apribili in intensiva e 352 di subintensiva. "Dentro ci saranno anche gli ospedali realizzati alla Fiera di Milano e Bergamo".