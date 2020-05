Coronavirus, una frase di Gallera sui contagi ha scatenato dure polemiche

"Per infettare me bisogna trovare due persone infette". Un'interpretazione un po' troppo "alla lettera" di un numero statistico e lo scivolone è servito. Protagonista della gaffe - abbastanza "pesante" per il ruolo che riveste - è stato l'assessore al welfare lombardo, Giulio Gallera, che commentando i dati sul coronavirus ha fornito una lettura un po' troppo "ardita".

Gallera in un'intervista all'Adnkronos sostiene di non aver commesso errori: "Ho spiegato in una maniera comprensibile a tutti, perché lo scopo è far capire a tutti, il concetto di Rt". Lo spezzone video della diretta Facebook sta girando vorticosamente sui social. Nella frase 'incriminata' il responsabile della sanità lombarda spiega come non sia semplice trovare contemporaneamente due persone infette che possano contagiarne un'altra semplificando forse un po' troppo il concetto scientifico di Rt a 0,5.

"Dire che 100 persone ne infettano 50 e dire che due persone ne infettano una è esattamente la stessa cosa".

Un esempio che però fa acqua da tutte le parti. Perché l'indice Rt cui l'assessore faceva riferimento è un valore statistico che esprime quante persone potenzialmente può infettare un soggetto positivo in termini di probabilità. Se il valore è 1, di conseguenza, un infetto può far "ammalare" una persona, se è minore di 1 "fa ammalare" meno di una persona. Se pure in termini aritmetici e di semplificazione il discorso di Gallera può avere un senso, non ha assolutamente un senso quel "nello stesso momento", ripetuto due volte, che non ha nessuna base scientifica.

In sostanza l'assessore ha trasformato una valutazione statistica in una questione di "prossimità" - "devo incontrare due infetti nello stesso momento" - che chiaramente non regge. Infatti non è vero che con Rt a 1, una persona infetta contagia sempre una persona sana che incontra e non è vero - per usare l'esempio di Gallera - che in questo momento con Rt a 0,51 l'incontro tra un solo infetto e un sano produce un "mezzo infetto", che evidentemente nella realtà non esiste.

Sui social si sono scatenati in tantissimi contro Gallera, dallo spettacolo alla politica. "Io mi chiedo cosa può essere successo, perché sia andato tutto così male", scrive Luca Bizzarri, forse il primo a condividere lo spezzone della diretta, che diventa subito virale insieme all'hashtag #Gallera, ancora primo tra le tendenze in Italia. "Gallera non si ferma più: Una pera più una mela fa due arance", scrive Gene Gnocchi. E a seguire moltissimi altri, e il video è diventato virale.

