Coronavirus, Conte annuncia: "Il blocco totale verrà prorogato"

Dopo il giorno più nero per l'Italia da quando ha avuto inizio l'emergenza coronavirus, con 475 vittime in 24 ore, arriva la conferma che la data del 3 aprile non sarà quella in cui tutto riaprirà. Con l'aumentare dei contagi e dei morti era inevitabile pensare che la deadline contenuta in uno dei primi decreti del Governo sarebbe stata sorpassata, soprattutto senza una drastica inversione di tendenza sul fronte dell'emergenza saniraria.

Coronavirus, Conte: ''Blocco totale verrà prolungato''

Ma l'ipotesi di un prolungamento del blocco e della chiusura delle scuole, si fa sempre più concreta, come confermano le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "I rigidi provvedimenti presi dal governo per contrastare l'emergenza coronavirus, dalla serrata di molte attività commerciali alla chiusura delle scuole, non potranno che essere prorogati alla scadenza".

''Le misure restrittive stanno funzionando – ha spiegato il premier al Corriere della Sera - abbiamo evitato il collasso del sistema".

Coronavirus, pronto un nuovo decreto economico

Oltre alla proroga del blocco totale, il premier ha parlato anche del prossimo decreto economico, che andrà ad aggiungersi al 'Cura Italia', pubblicato mercoledì 18 marzo in Gazzetta Ufficiale: ''E' in dirittura d'arrivo il nuovo decreto economico, penso che fra due settimane saremo pronti a firmarlo. Ci stiamo lavorando giorno e notte, sarà un'opera di sblocco di investimenti pubblici mai vista prima".

Un'altra ipotesi messa sul piatto da Conte è quella di modificare la legislazione in termine di golden power, il potere che ha lo Stato di bloccare alcuni investimenti esteri se vanno ad attaccare asset industriali o aziendali del Paese considerati strategici: ''Stiamo studiando il provvedimento, nessuno dovrà approfittare di questo momento di debolezza del nostro Paese''.

Intanto la Bce ha lanciato un quantitative easing da 750 miliardi per fronteggiare l'emergenza in Europa, una 'mossa' ben accolta dal premier Conte, che con un tweet ha commentato: "L'Europa batte un colpo! Forte, sonoro, adeguato alla gravità dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e dello shock economico che ne consegue. Bene la Bce"

L'Europa batte un colpo! Forte, sonoro, adeguato alla gravità dell'emergenza sanitaria che stiamo affrontando e dello shock economico che ne consegue. Bene la BCE https://t.co/ScLL5gmsUP