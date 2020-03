Coronavirus, la paura del Sud: De Luca denuncia i mancati aiuti

Il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al Sud sta per esplodere in maniera drammatica. Lo scrive il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in una lettera inviata questa mattina al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al ministro della Salute Roberto Speranza.

"I prossimi dieci giorni - scrive De Luca - saranno da noi un inferno".

Riprendendo quello che da più parti è stato pre ammonito il governatore della Campania pone l'accento sulla pericolosità dello spostamento a Sud del baricentro dell'epidemia. Se il coronavirus ha fino ad oggi colpito principalmente il motore del Paese, la preoccupazione di tutti è rivolta alla evenutale crescita dei focolai di Covid-19 già registrati in tutte le altre regioni italiane.

"La prospettiva - ammonisce De Luca - è quella di aggiungere alla tragedia della Lombardia quella del Sud. Per noi è questione di ore, non di giorni". "Dopo aver creato decine di posti letto nuovi per la terapia intensiva, rischiamo di non poterli utilizzare per mancanza di forniture essenziali."

Il governatore campano denuncia che a fronte di numerose richieste rivolte al governo non siano giunti in Regione né ventilatori polmonari, né mascherine P3, né dispositivi medici di protezione.

"A fronte di un impegno ad inviare in una prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti, e 621 caschi C-PAP, non è arrivato nulla. Questi sono i dati".

L'auspicio espresso da De Luca è "che almeno i numeri rendano evidente la drammaticità della situazione. Permanendo questa nullità di forniture, non potremo fare altro che contare i nostri morti".

Coronavirus, in Campania tamponi troppo lenti

Problematico in Campania anche avere risposte in tempi non solo brevi ma ragionevoli dei tamponi.

De Luca ha incaricato il direttore generale dell'ospedale Cotugno di Napoli, Maurizio Di Mauro, di mettere a punto in giornata un piano che consenta di avere i risultati dei tamponi entro e non oltre le 24 ore.

Come ricorda De Luca in Campania inizialmente vi era il solo laboratorio del Cotugno adibito alle analisi e solo nei prossimi giorni arriverà una moderna attrezzatura che consentirà di lavorare fino a 800 tamponi al giorno. Sono stati attivati altri 9 laboratori ma che appaiono insufficienti.

Intanto è salito a 325 il totale dei positivi al coronavirus nella città di Napoli dall'inizio dell'emergenza, 19 in più nelle ultime 24 ore. 16 le persone decedute, due in più rispetto a ieri, 85 i ricoverati in ospedale di cui 9 in terapia intensiva.

QUADRO DELLE ATTREZZATURE

ATTREZZATURA RICHIESTO CONSEGNATO VENTILATORI T.I. 253 0 VENTILTORI SUB INTENSIVA 350 0 CASCHI CPAP 1000 0 MASCHERE TOTAL FACE 2600 0 TUBI ENDOTRACHEALI 150000 0

QUADRO DEI DPI (FABBISOGNO SETTIMANALE)

DPI RICHIESTO/SETT​. CONSEGNATO MASCHERINE FFP3 125000 450 MASCHERINE FFP2 125000 45000 GUANTI 250000 22000 OCCHIALI 1000 832 TUTE 50000 2000 Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.