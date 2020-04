"Via tutte le restrizioni": la corsa in avanti di Zaia sulle riaperture

"Liberi dalle 15:00 di oggi": il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha annunciato una nuova ordinanza che andrà ad allentare le restrizioni per i propri corregionali. "Abbiamo scavato il fondo del barile, abbiamo tolto tutto ciò che potevamo togliere".

Via le restrizioni ma nessuna festa, ammonisce il governatore: "Non sono permesse feste e grigliate sul Brenta o per i campi", i lucchetti vengono tolti solo alle attività produttive. Nello specifico le principali novità riguardano cibo per asporto, la vendita di fiori e piante, lavori pubblici ed edili. Confermata almeno fino al 4 maggio la chiusura domenicale dei supermercati.

La regola della nuova ordinanza è sempre la stessa: evitare gli assembramenti nei luoghi pubblici, quindi niente via libera a bar e ristoranti. Sarà possibile la vendita di cibo per asporto previa ordinazione online o telefonica. Sarà consentito l'ingresso nei locali, purché esercente e cliente indossino guanti e mascherine e rispettino le distanze di sicurezza. Sarà indispensabile la contingentazione degli ingressi, scaglionati nel tempo per garantire la massima sicurezza. Resta fermo il divieto di consumare cibi in loco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I negozi di abbigliamento per bambini, le cartolerie e librerie, precedentemente aperti solo due giorni alla settimana, potranno seguire il normale orario di apertura. Viene consentita poi la coltivazione degli orti urbani e comunali e la vendita dei prodotti florovivaistici anche nelle fiorerie. Consentiamo, inoltre, l'accesso nei cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento. Parchi pubblici ancora chiusi, ma sulla scelta pesa il decreto del Governo. E se le attività produttive riaprono, resta l'icognita per le famiglie su come gestire i bambini a casa. Come spiega Zaia servirà un sostegno alle famiglie in assenza di una mancata riapertura delle scuole.