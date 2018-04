Cosa ha detto Salvini su un'alleanza di governo con i 5 Stelle (Di Maio all'angolo?)

"Se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un governo, si vota". Il giorno dopo il vertice di centrodestra, il primo messaggio di Matteo Salvini è per il M5s. Il centrodestra ha trovato la quadra? Si presenterà unito da Mattarella per il secondo giro di consultazioni? Bene. Ma la partita decisiva è un’altra, il lasciapassare per Palazzo Chigi può arrivare solo da un’intesa con Di Maio e Casaleggio. "Il dialogo è possibile ma a patto che la smettano di porre veti e di mettersi al centro del mondo, visto che sono arrivati secondi e non primi", ha detto oggi Salvini ad Agorà, su Rai3,

E ancora: "Se Di Maio, come a parole dice, vuole rispettare il voto degli italiani, l'unico dialogo possibile è tra Lega e 5 stelle. Lui parla di nuovo, se per nuovo intende andare a colazione con Renzi o con la Boschi è uno strano concetto di nuovo".

Com’è ormai noto ai più, i nodi da sciogliere per arrivare ad un’intesa sono essenzialmente due: a) il nome del futuro premier (Di Maio non ha alcuna intenzione di farsi da parte e sostenere una candidatura terza) b) Il ruolo di Berlusconi, la cui presenza in un eventuale esecutivo metterebbe in serio imbarazzo i 5 Stelle. Proprio su quest’ultimo punto ieri Salvini è stato chiaro: "Sarò io a parlare a nome di tutti", ha detto all’Huffington Post, ma "Berlusconi non si può nascondere".

Salvini a Di Maio: "Dialoga col Pd? Auguri"

Quanto al profilo del prossimo presidente del Consiglio, il problema per ora resta un altro. "Premier terzo? Quarto, quinto, dodicesimo, ma chi lo vota?" ha detto oggi il segretario leghista, intervenuto a Udine per un incontro elettorale. "I voti in Parlamento da dove arrivano? Dal centrodestra e io immagino dai Cinque stelle, se vogliono ragionare seriamente". Insomma, il problema è politico, si direbbe a voler utilizzare un’espressione ormai abusata.

"A Di Maio - ha proseguito Salvini - chiedo se vuole ragionare o se preferisce il Pd, perché io ho visto che dice dialogo col Pd e anche con Renzi… Auguri".

Salvini prova a guardare al bicchiere mezzo pieno. "Ci sono il 51% di possibilità di fare governo tra centrodestra e 5 stelle" si sbilancia il segretario della Lega. La risposta del capo politico del M5s non si fa attendere: "C’è lo 0% di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l’ammucchiata di centrodestra".

Appello al dialogo su pensioni e lavoro

"Gli italiani hanno votato la coalizione di Centrodestra come quella più votata, secondi i 5 Stelle. Escludo quindi qualsiasi tipo di accordo di Governo con il Partito Democratico, che ha mal governato negli ultimi anni", ha aggiunto Salvini. "Si parte della coalizione di centrodestra. Mancano dei voti, a chi li chiedo? A caso, alla gente che passeggia per strada o per il Parlamento? No. Provo a dialogare sui temi con i 5 Stelle: sulla riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, della scuola e della giustizia. A questo punto è Di Maio che deve dire agli italiani se continua a dire no a tutto, a dire ‘io faccio il Presidente del Consiglio’, oppure ‘non gioco più'".

“La Lega ha fatto più di un passo indietro”

"La Lega ha fatto più di un passo indietro. Per eleggere i presidenti di Camera e Senato noi non abbiamo chiesto niente e non abbiamo ottenuto niente. Mi piacerebbe che anche gli altri usassero lo stesso buon senso e la stessa generosità", ha detto ancora Salvini. "Se rimangono sulle stesse posizioni, o io o nessuno, l’unica via che rimane è quella del voto, non vedo altre soluzioni".