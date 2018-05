Cottarelli: "Un esecutivo politico è la soluzione migliore per il Paese"

Carlo Cottarelli ha rimesso il mandato di formare il governo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "È stato per me un grande onore lavorare per il Paese - ha aggiunto - Un governo politico è la soluzione migliore per il paese, anche perché evita l'incertezza"