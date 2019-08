Crisi di governo, Bruxelles promuove Conte: "Ha fatto bene in un contesto difficile"

La linea seguita da Giuseppe Conte prima e durante la crisi di governo sembra aver raccolto consensi presso le principali cancellerie europee e presso l'Ue. Secondo quanto riferito da un alto funzionario Ue, infatti, Donald Tusk, il presidente del Consiglio europeo, ossia l'organo che riunisce i governi dell'Unione, "apprezza davvero" il contributo di Conte a livello Ue e il modo in cui ha governato in Italia in un contesto politico interno "abbastanza problematico".

Tra il polacco Donald Tusk e Giuseppe Conte, dice ancora la fonte, c'è stata "una cooperazione eccellente da quando è diventato primo ministro", ha detto il funzionario.

Conte commissario Ue? La benedizione di Donald Tusk

"Tusk apprezza davvero non solo il contributo del primo ministro Conte ai lavori del Consiglio europeo, ma anche alcune iniziative internazionali e il modo in cui ha operato come primo ministro in un contesto politico in Italia abbastanza problematico", ha concluso il funzionario. Parole che potrebbero dare nuova spinta alle voci di un possibile 'Conte bis'. Così come a quelle che prefigurano un futuro incarico Ue per il premier dimissionario.

Per l’Italia l’appuntamento internazionale più caldo in questi giorni di crisi è proprio l’indicazione di un commissario per il nuovo esecutivo Ue presieduto da Ursula von der Leyen. La busta contenente il nome del candidato italiano deve arrivare a Bruxelles entro il prossimo 26 agosto, ma in questa fase non ci sono certezze. Quella poltrona, a prescindere dal portafoglio che alla fine andrebbe all’Italia, potrebbe rientrare nella trattativa per la formazione di un nuovo governo.

Intanto, sarà proprio Giuseppe Conte, nonostante la crisi di governo, a rappresentare l’Italia al G7 di Biarritz in Francia.