Se ieri era stato il premier Conte a lanciare un ultimatum a Di Maio e Salvini ("basta liti o rimetto il mandato") oggi è lo stesso Salvini a lanciare il suo aut aut a Di Maio e indirettamente allo stesso Conte: "Se tra 15 giorni ci ritroviamo con gli stessi ritardi, rinvii, allora è un problema". Il leader della Lega, intervistato a Rtl 102.5, si è espresso in questo modo sulle prospettive dell'esecutivo, spiegando che bisognerà attendere due settimane per vedere se lo stallo nell'esecutivo, denunciato dal premier sarà superato o no.

Il leghista dunque rilancia la palla nel campo dei 5 Stelle e dello stesso Conte. La posta in gioco è alta, ma questa volta è Salvini a dettare le regole del gioco. O così o pomì. Il vicepremier non usa mezze parole: "Il vertice (di maggioranza, ndr) lo faccio oggi, domani ma le cose da fare sono sul tavolo, sono pronte"."Il 'facciamo' - ha detto il ministro dell'Interno - noi ce lo abbiamo pronto, il dl sicurezza bis è pronto da settimane, aspetto solo il consiglio dei ministri".

Governo, Salvini detta le condizioni per evitare la crisi

"Sullo sblocco cantieri - ha aggiunto - le idee è il paese ad averle chiare, bisogna aprire i cantieri e fermare il codice degli appalti che ha bloccato tutto". Il governo dunque può andare avanti. A patto che il M5s voti il decreto sicurezza e dia il via libera alla sospensione del codice degli appalti.

In caso contrario l’esecutivo rischia, anche se in alcuni passaggi Salvini prova a smorzare i toni: "Io non ho nessuna intenzione di fare cadere il governo - ha ribadito il vicepremier -. Credo alla possibilità di cambiamento di questo governo, nelle ultime settimane ci sono stati bisticci di troppo, ma io sono pronto per il cdm, giovedì, venerdì, sabato, domenica". "Io sono pronto - ha aggiunto -, non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega, ma in democrazia funziona così, chiedo solo di accelerare".