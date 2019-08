Governo? Avanti Savoia, Emanuele Filiberto: "Italiani mi chiamano"

Un po' con ironia, un po' - forse - per tastare il terreno in vista di una eventuale discesa in campo. Emanuele Filiberto di Savoia, sulla falsa riga di un post del leghista Salvini condiviso su Facebook, accenna infatti a "milioni di messaggi" a lui indirizzati, da parte di "italiani stufi" e preoccupati per il futuro dell'Italia.

"Lo faccio alla Salvini... Sto ricevendo milioni di messaggi di italiani stufi di questa Repubblica delle banane e del comportamento ridicolo dei suoi politici... Che facciamo????", si chiede il principe sui social, che nei commenti al post raccoglie l'entusiasmo e l'incoraggiamento degli utenti. Commentatori che, al grido di "Viva Casa Savoia!", auspicano inoltre un futuro ritorno della monarchia.

"Cuore mio! Il trono è pronto! Ed io pronto a servirti!", "Altezza Reale, i tempi sono maturi per una Sua candidatura. Mi spiace solo che si dovrà confrontare con certi personaggi", "Altezza, sul gruppo dedicato a Suo Padre, che umilmente mi onoro di amministrare, ci sono decine di inviti e di sostegni per una Sua discesa in campo. Noi siamo e saremo SEMPRE al SUO FIANCO", "Un ritorno alla Monarchia sarebbe maturo nei tempi", alcuni dei messaggi di affetto e stima ricevuti dal principe.

Già nelle ultime elezioni la lista Blocco nazionale per le libertà si richiamava al centrodestra affermando che in caso di successo elettorale dovranno essere attribuite al "principe Emanuele Filiberto di Savoia funzioni operative (da concordare nel nuovo governo) per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero grazie alle sue relazioni internazionali".

Mentre l'altro ramo della casata è da tempo presente nelle liste elettorali. Dal lungo esilio istituzionale i i monarchici 2.0 chiedono alla politica di accogliere due richieste: in primis, il rientro delle salme dei Savoia. E poi la cancellazione delle tre lettere, ‘non’, dall’articolo 139 della Costituzione che stabilisce come "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale"