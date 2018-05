Giuseppe Conte, tutta la "verità" sul suo curriculum

Tutto confermato. Giuseppe Conte alla New York University non è mai stato né studente né professore.

Dell'ateneo newyorchese il docente che M5S e Lega vorrebbero a Palazzo Chigi per guidare un loro futuro governo ha tuttavia potuto usare la biblioteca della facoltà di giurisprudenza tra il 2008 e il 2014 per condurre ricerche. E' una portavoce della NYU ad averlo spiegato ad AskaNews.

Confermando in toto quanto già detto al New York Times, Michelle Tsai ha precisato che "come la NYU ha indicato, abbiamo rivisto i nostri archivi e da essi non risulta che Giuseppe Conte sia stato nell'Università come studente o nelle vesti di membro della facoltà".

La portavoce dell'ateneo ha però aggiunto ad AskaNews che "sebbene Conte non abbia avuto uno status ufficiale alla NYU, a lui fu dato il permesso di condurre ricerche presso la biblioteca della School of Law tra il 2008 e il 2014".

Questo spiegherebbe quindi il "perfezionamento" degli studi giuridici che compare nelle due versioni del curriculum di Conte, sia quello disponibile sul sito della Camera dei deputati sia quello accessibile dal sito dell'Associazione Civilisti Italiani. Nel primo caso, emerge che Conte "dall'anno 2008 all'anno 2012 ha soggiornato, ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi". Nel secondo, sotto la dicitura "Perfezionamento studi giuridici" compare la New York University e gli anni 2008 e 2009.

La portavoce dell'ateneo della Grande Mela ha poi aggiunto che Conte "ha invitato un professore di giurisprudenza della NYU a entrare a fare parte del board di una rivista giuridica italiana". La portavoce non ha voluto confermare il nome del docente né che la rivista in questione sia "Giustizia Civile", di cui Conte è direttore.