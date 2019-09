Riecco Dario Franceschini, il dirigente dem di nuovo ministro dei Beni culturali

Rieccolo. Dario Franceschini è di nuovo ministro. Il dirigente dem torna al discastero dei Beni culturali e del Turismo, da lui già guidato negli esecutivi Renzi e Gentiloni. In passato Franceschini era stato anche ministro per i Rapporti con il Parlamento per il governo Letta e sottosegretario alla presidenza del consiglio nei governo Amato e D’Alema. Insomma, non si tratta certo di un politico di primo pelo.

Chi è Dario Franceschini, il nuovo ministro dei Beni culturali

Franceschini peraltro ha un ruolo di vertice anche all’interno del Pd. È stato infatti vicesegretario e segretario nazionale del Partito Democratico che ha guidato per un breve periodo dopo le dimissioni di Veltroni -, primo presidente del gruppo dell'Ulivo alla Camera dei deputati e successivamente presidente del gruppo del PD dal 2009 al 2013. Franceschini fu tra l’altro tra i fondatori della Margherita che poi si sciolse proprio per confluire nel Pd.

Come ministro dei beni culturali ha disposto l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, a tutti i musei e luoghi della cultura statali. Si tratta dei uno dei provvedimenti che gli è valso più apprezzamenti nei suoi anni al dicastero.

L'apertura ai 5 Stelle e le critiche dei renziani

Franceschini è stato uno dei primi dirigenti del Pd ad aprire ai 5 Stelle: un’intervista rilasciata solo qualche settimana nella quale auspicava un’alleanza col M5s fa gli era costata accuse e invettive anche feroci dai renziani. Alla fine il corso degli eventi gli ha dato ragione.

Il neo ministro è inoltre considerato anche un ottimo scrittore (finora ha pubblicato cinque romanzi). Divorziato e padre di due fliglie, si è risposato con Michela Di Biase, capogruppo Pd in consiglio comunale a Roma da cui ha avuto anche un’altra figlia.