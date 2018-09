Il renziano Ermini eletto vicepresidente del Csm, insorge il M5s: "Dov'è l'indipendenza?"

Davide Ermini, renziano doc e deputato Pd per due legislatura oltre che responsabile giustizia del partito, è il nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura. Il consigliere laico, unico politico di professione tra gli otto eletti a luglio scorso dal Parlamento, è stato eletto alla terza votazione, dal plenum del Csm alla presenza del Capo dello Stato con 13 voti. "Inizia una nuova pagina del Consiglio superiore della magistratura”, è stato il commento di Mattarella.

Subito dopo la sua elezione Ermini ha rilasciato una dichiarazione nella quale fa sapere di aver "già chiesto la sospensione dal Partito democratico perché ritengo che quando si assume un incarico istituzionale si deve avere la possibilità di essere liberi. Quando veniamo qui ognuno di noi dismette la casacca che aveva un minuto prima e risponde solo alla legge e alla Costituzione".

Ermini vicepresidente del Csm, insorge il M5s

Insergono per gli esponenti del Movimento5Stelle. "Prendo atto che all'interno del Csm c'è una parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!", scrive in un post su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. ''Non posso non prendere atto che i magistrati del Csm hanno deciso di affidare la vice presidenza del loro organo di autonomia ad un esponente di primo piano del Pd, unico politico eletto in questa legislatura tra laici del Csm'', rileva il ministro, che ricorda: "In questi anni, da deputato mi sono sempre battuto affinché, a prescindere dallo schieramento politico, il Parlamento individuasse membri laici non esposti politicamente. Una battaglia essenziale, a mio avviso, per salvaguardare l'autonomia della magistratura dalla politica''. Ma ''evidentemente sta a cuore più al ministro della Giustizia che alla maggioranza dei magistrati''. ''Nulla di personale nei confronti del neo eletto vicepresidente David Ermini - precisa Bonafede - a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro. Continuo a credere che il rapporto tra il ministero e il Csm sia fondamentale per il buon funzionamento della giustizia e mi impegnerò sinceramente. Ma ci sono atti che hanno un significato politico che non può essere ignorato".

Duro anche il commento del vicepremier Luigi Di Maio: "È incredibile! Avete letto? Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd è appena stato eletto presidente di fatto del Consiglio Superiore della Magistratura. Lo hanno votato magistrati di ruolo e i membri espressi dal Parlamento. Ma dov'è l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. È incredibile". "Ermini è stato eletto a marzo, si è fatto 5 anni in Parlamento con il Pd lottando contro le intercettazioni: la riforma che abbiamo bloccato era proprio la sua. Ora lo fanno pure presidente. Il Sistema è vivo e lotta contro di noi", chiosa il leader 5 Stelle.

Il Pd: "Il governo rispetti la Costituzione"

Dal Pd il segretario Maurizio Martina commenta così la reazione dei 5 Stelle all'elezione di Ermini: ''Ci sono dichiarazioni gravissime da parte di autorevoli rappresentanti di governo sul Csm. Addirittura il ministro della Giustizia. Dimostrano in questo modo - sottolinea - di non avere alcun senso dello Stato. Il governo rispetti la Costituzione e l'organismo di autogoverno della magistratura''. A stretto giro di posta è arrivata anche la replica dell'ex premier Matteo Renzi, in un post su Facebook: "Di Maio urla che l'elezione del vice presidente del Csm è un complotto di Renzi e del Pd. Allucinante". Nel posto, Renzi afferma riepiloga i fatti: "1. David Ermini è stato eletto al Csm anche coi voti del Movimento Cinque Stelle (723 parlamentari!). Oggi Di Maio grida al complotto, ma in aula lo ha votato anche lui. Un complotto a sua insaputa? 2. Ermini - prosegue l'ex premier e segretario del Pd - è diventato vice presidente del Csm grazie al voto dei togati. Che a loro volta sono stati eletti dai giudici di tutta Italia. I togati dovevano scegliere tra due professionisti del diritto: uno eletto dal Pd, uno scelto dalla Piattaforma Rousseau. Non è pensabile dire che se vince Rousseau è democrazia, se vince uno del Pd è complotto. 3. Tutte queste decisioni sono state prese dopo le elezioni politiche del 4 marzo. Data che secondo Di Maio segna la mia fine politica. Dunque: perché mi attacca ancora?".

"La verità - conclude - è che Di Maio non è più lucido. Ieri mi ha dato dell'assassino, oggi attacca i giudici italiani. Capisco lo stress di lavorare, specie per chi non vi è abituato. Ma Di Maio dovrebbe ricordarsi che le procedure del Csm sono definite da una Legge Fondamentale che si chiama Costituzione. Continuano ad attaccare le Istituzioni, senza pietà. Bisogna reagire. Perché chi tace è complice".

Chi è David Ermini

Nato a Figline Valdarno nel 1959, Ermini si è laureato in Giurisprudenza all'Università di Firenze, con una tesi in diritto pubblico. Avvocato penalista con patrocinio in Cassazione ha sempre esercitato la professione forense, fin dall'abilitazione conseguita nel 1993. Ha svolto funzioni di vicepretore onorario e di giudice sportivo preso la Figc giovanile.

È stato consigliere comunale a Figline Valdarno tra il 1980 ed il 1985 e tra il 2001 e il 2006; capogruppo della Margherita in Provincia a Firenze durante la presidenza di Matteo Renzi tra il 2004 e il 2009 e presidente del Consiglio provinciale di Firenze tra il 2009 e il 2013, quando viene eletto per la prima volta in Parlamento. Elezione confermata nel 2018, ma di breve durata perché a luglio è stato scelto tra gli 8 laici del Csm, e si è dimesso da deputato lo scorso 24 settembre.