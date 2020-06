De Luca-Salvini, scontro totale: "Somaro che ha ripreso a ragliare"

Botta e risposta al veleno tra il leader della Lega Matteo Salvini e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. A dare il via alle schermaglie era stato l'ex ministro dell'Interno, che sul caso dei festeggiamenti dei tifosi napoletani, scesi in piazza a migliaia dopo la vittoria in Coppa Italia, aveva chiamato in ballo proprio il presidente della Regione.

"Mi domando dove era il signor De Luca, quello che era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che andavano in giro per la Campania. Forse ieri De Luca si era addormentato". "Il ministro Lamorgese - aveva proseguito Salvini -, il governatore De Luca e il sindaco de Magistris, che mi hanno tirato in ballo per mezzo metro quadrato di distanza in una piazza o per una mascherina messa male per due centimetri, mi sembra che dovrebbero guardare le immagini dove ci sono migliaia di persone festanti. Sono contento per loro, per Gattuso e i tifosi del Napoli".

La risposta di De Luca a Salvini: "Somaro, ha la faccia come il fondoschiena"

In serata il governatore aveva preannunciato la risposta al "somaro geneticamente puro", alludendo chiaramente a Salvini. Oggi ha articolato la risposta nel corso della consueta conferenza del venerdì. E ci è andato giù pesantissimo.

"Dobbiamo dedicare qualche nostro pensiero a un somaro politico che ha ripreso a ragliare" ha detto il governatore. "I commenti fatti dopo la festa per la vittoria della Coppa Italia portano alla luce la propensione sotterranea allo sciacallaggio, persino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania, del Sud. Verso mezzanotte i tifosi hanno manifestato la propria gioia - ha sottolineato De Luca -, un episodio che sarebbe successo ovunque, in Italia e nel mondo. In altre città del paese, penso a Torino, in occasione di una partita della Juve ci sono stati morti e feriti in piazza. A Milano avremmo avuto l'ira di Dio. Movida ovunque, anche a Vicenza. Siccome è successo a Napoli il cafone ha ritenuto di fare commenti".

De Luca contro Salvini: "Da lui atti di sciacallaggio"

De Luca è un fiume in piena. "Bene, io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere tre volte somaro, non una volta sola. Primo perché se uno organizza il 3 giugno a Roma una manifestazione in violazione di tutte le norme anti assembramento, e non è un tifoso ma un rappresentante politico, con al suo fianco la vispa Teresa, e poi si permette di aprire bocca ha la faccia come il fondoschiena. Secondo motivo di ciucciaria: si fa un assembramento notturno e l'equino domanda al Presidente della Regione: 'che dici'? Ricordo che l'obbligo di garantire rispetto le norme nazionali riguarda il Ministero dell'Interno e il Prefetto. Siamo davanti a atti di sciacallaggio".

"Se noi avessimo adottato lo stesso criterio di strumentalità – ha proseguito De Luca - , avremmo dovuto dire parole di fuoco nei confronti di realtà del Nord, di altri sistemi sanitari in cui si sono registrati morti a migliaia. La Lombardia ha avuto 20 volte i nostri contagi. Sulla base di questi dati avremmo scatenato campagna di aggressone mediatica. Ma noi a differenza del Neanderthal siamo persone civili e ribadiamo solidarietà alle persone del Nord Italia che hanno sofferto. La Juve è stata imbarazzante, i miei complimenti a Gattuso e doppi complimenti per aver mostrato la bellezza del catenaccio. Meraviglioso. Il catenaccio è la Bocconi del calcio".

Quel colpo basso che tocca la sfera privata: "Aveva una donna stupenda, ma..."

Non pago, il governatore infilza il leghista anche sulla sfera privata: "Ci prendiamo queste godurie a differenza di questo esponente sovranista che ha avuto l'opportunità di avere una donna stupenda al suo fianco e passava le serata a mandare tweet sui broccoletti e sul radicchio. In bocca al lupo anche alle squadre di B che riprendono il torneo".

