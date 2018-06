Stretta su contratti a termine e pubblicità sui giochi: cosa c'è nel decreto dignità

Il decreto dignità dovrebbe arrivare sul tavolo del primo Consiglio dei ministri politico entro questa settimana, come ha assicurato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. Col decreto dignità, ha sottolineato qualche giorno fa Di Maio, "tutto ciò che mette i bastoni tra le ruote a cittadini e imprese da qui ai prossimi mesi dev'essere semplificato o eliminato del tutto". La 'sfida' del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è dunque quella "di rivedere quelle norme che stanno rendendo un inferno la vita dei cittadini".

Cos'è il decreto dignità e cosa prevede

Ma cos'è il decreto dignità e cosa prevede? Il primo provvedimento del governo Conte, visionato dall'agenzia Ansa, è diviso in undici articoli e all'interno ci sono alcuni dei temi su cui si sono concentrati gli annunci di Luigi Di Maio dal momento dell'insediamento dell'secutivo (e in campagna elettorale). Sono previste misure per limitare il precariato, modificando la disciplina dei contratti a termine. Poi gli interventi per contrastare la ludopatia e il pacchetto fiscale, che comprende tra le altre cose il rinvio della fattura elettronica per i benzinai e l'abolizione del redditometro. Multe alle imprese che incassano aiuti di Stato e poi delocalizzano. Bando totale alla pubblicità di giochi e scommesse per contrastare il gioco d'azzardo. Vediamo quali sono i singoli punti del provvedimento nel dettaglio.

Contratti a termine più cari, tetto di 4 proroghe - Il limite massimo resta di 36 mesi ma ogni rinnovo a partire dal secondo avrà un costo contributivo crescente dello 0,5%. Ridotte anche le proroghe, che non potranno essere più di quattro (oggi sono cinque). Viene anche aumentato a 270 giorni il termine per impugnarlo.

Tornano le causali, contratti di somministrazione con tetto al 20% - Esigenze temporanee e oggettive, connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, o relative a picchi di attività stagionali saranno le tre tipologie di causali per giustificare il contratto a termine, da indicare al primo rinnovo o per quelli oltre i 12 mesi. Anche i contratti in somministrazione andranno conteggiati nel limite del 20% previsto per contingentare le assunzioni a termine.