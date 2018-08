Decreto dignità, il Pd non ci sta: "Arma di distrazione, caleranno i posti di lavoro"

"Il decreto dignità manca del tutto l'obiettivo di cui hanno parlato M5S e Lega: tutelare il lavoro. E questo perché colpisce i contratti a tempo determinato e non incentiva il tempo indeterminato. Se si voleva centrare l'obiettivo bisognava tagliare il cuneo fiscale''. Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca, capogruppo in commissione Lavoro. ''Un'arma di distrazione, questo è il dl dignità, e gli italiani se ne renderanno conto - aggiunge - quando cominceranno a calare i posti di lavoro. Bell'affare! In realtà, la precarietà, vedi le false partite Iva, non è stata per nulla toccata'', conclude Patriarca.

M5S: "Non accettiamo lezioni"

"Non accettiamo lezioni da chi negli ultimi anni si è dilettato nell'unica arte che gli compete: la distruzione di questo Paese. Siamo davvero alle comiche, in pochi mesi questo governo si è impegnato per risolvere i gravi problemi causati dalle scellerate politiche del Pd e il presidente Conte finalmente sta dando al Paese un ruolo sempre più centrale in ambito internazionale, ma il Partito democratico al posto di tacere che fa? Dice falsità". Lo dichiara il deputato M5S e sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano.

"Abbiamo approvato il decreto dignità, tagliato i vitalizi, recuperato gli sprechi di Renzi, preso in mano la questione immigrazione riuscendo finalmente a far cooperare l'Europa, è stata dichiarata guerra all'azzardopatia e ottenuto il sostegno di partner importanti come gli Usa". "E invece -prosegue- cosa ci ha lasciato il governo di Renzi oltre agli sprechi del mega aereo, agli scandali giudiziari che coinvolgono in prima persona i pezzi grossi del 'Giglio magico' e la sua famiglia, il debito pubblico, la disoccupazione e la corruzione dilagante? Mentre il Pd è ormai senza identità -conclude- questo governo sta lavorando ogni giorno per restituire la dignità che i cittadini si sono visti togliere da un partito imprigionato negli scandali famigliari di Matteo Renzi''.