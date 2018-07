"E la chiamano dignità": col decreto del governo 80mila posti di lavoro in meno

Ottomila posti di lavoro in meno l'anno. Ottantamila in 10 anni. E' questa la stima inserita nella relazione tecnica che accompagna il decreto dignità, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, e che ha già sollevato un polverone di polemiche. Secondo i calcoli della ragioneria di Stato, infatti, il decreto dignità potrebbe bruciare 8mila unità l'anno fino al 2028, per un totale di 80mila posti di lavoro in 10 anni.

Ad attaccare il primo provvedimento del governo pentaleghista sono le opposizioni, che puntano il dito contro il pacchetto di norme voluto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. Dai dem a Forza Italia l'accusa è simile: invece di essere uno strumento nella lotta contro scarsa occupazione e precarietà, il decreto potrebbe - secondo le analisi della Ragioneria dello Stato - far perdere altri posti di lavoro.

"80mila posti di lavoro in meno in 10 anni. Sono quelli che prevede la relazione del decreto dignità - scrive in un tweet il segretario dem, Maurizio Martina, allegando la tabella della relazione tecnica del decreto dignità -. Ma non doveva essere la Waterloo del precariato? Il problema del lavoro non si risolve distruggendolo". A fare eco a Martina è il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci: "Se l'obiettivo di Di Maio, con il decreto dignità, è la decrescita infelice - osserva il senatore dem - si può dire con obiettività che la strada è quella giusta. Non si è mai visto nella storia della Repubblica un governo che nella relazione tecnica di un provvedimento prevede di ottenere 80 mila posti di lavoro in meno. La cosa incredibile è che la narrazione 5 Stelle presentava il decreto come risolutivo contro il precariato".

Questo invece il tweet dell'ex premier Paolo Gentiloni: "Migliaia di lavoratori a termine passeranno da precari a disoccupati. E la chiamano dignità".

Sulla stessa lunghezza d'onda è Forza Italia. ''Io credo che l'eccezionalità della situazione politica nazionale non debba compromettere la coesione dei programmi e dei contenuti della nostra coalizione", ha detto Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente agli stati generali di Forza Italia in Abruzzo, in corso a Pescara. "Sta piuttosto a chi ha voluto dare vita al governo Conte riuscire a far valere quelle stesse idee e quegli stessi contenuti nell'azione di governo nazionale. Un'azione che appare ancora confusa e contraddittoria, caratterizzata da provvedimenti disastrosi per le aziende e i lavoratori come il cosiddetto Decreto Dignità''. A tuonare contro il provvedimento è anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Il primo decreto del ministro del Lavoro Di Maio? Persi almeno 8.000 posti di lavoro ogni anno. Non lo dice Fratelli d’Italia, lo scrive lo stesso governo nella relazione tecnica che accompagna il decreto. Che 'dignità' c'è nel far perdere il lavoro alla gente?".

Il decreto dignità è stato firmato dal presidente Mattarella: il provvedimento arriverà quindi in Parlamento nei prossimi giorni. Si annuncia battaglia in aula.

