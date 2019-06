Decreto sicurezza bis, il Governo approva: via libera alle nuove misure volute da Salvini

È terminato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che ha dato il via libera al decreto sicurezza bis. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini stanno illustrando i contenuti del decreto legge come approvato dal Governo in una conferenza stampa che Today.it sta seguendo in diretta.

Come ha spiegato il premier Giuseppe Conte l'approvazione del decreto è stata posticipata a causa delle elezioni. "Il provvedimento era in lavorazione durante la campagna elettorale, poi ci sono stati interventi rispetto alla versione originaria ed era in dirittura d'arrivo, ma a ridosso della competizione elettorale io stesso ho chiesto di rinviare al ministro Salvini, perché fissare il cdm a due giorni della giornata elettorale non mi pareva opportuno".

Decreto sicurezza: migranti, cosa cambia

Il decreto sicurezza bis nell'ambito del tema "porti chiusi" sposta in capo al Ministro dell’interno quale "Autorità nazionale di pubblica sicurezza" la possibilità di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Il provvedimento che può chiudere i porti italiani è "adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri".

In caso di violazione del divieto si applica all’armatore e al proprietario della nave una multa di 10mila euro somma e fino a 50mila euro. In caso di reiterazione è prevista la confisca della nave "procedendo immediatamente a sequestro cautelare".

Il testo del decreto sicurezza bis è quello già diffuso a fine maggio l'unica integrazione riguarda un articolo che proroga la riforma sulle intercettazioni.

Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha invece illustrato le norme per rendere più efficaci le misure di contrasto alla violenza negli stadi.

Decreto sicurezza, la conferenza stampa in diretta