Sì al reddito di cittadinanza, via la Fornero: Tria "all'angolo", ma non si dimette

Dopo giornate di vertici ad alta tensione, proseguiti fino a giovedì sera, nella giornata del varo della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza su cui verrà costruita la manovra, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno sfondato l'argine sul deficit che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, aveva tentato di difendere. Il rapporto deficit-Pil è stato fissato al 2,4% nel 2019 e non, come avrebbe voluto Tria, all'1,6%. Salvini e Di Maio oscurano Conte e si prendono la scena: "Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento". Subito sotto Palazzo Chigi si riunisce un gruppo di parlamentari grillini con le bandiere del Movimento in attesa che scenda il loro leader per festeggiare quella che chiamano "la manovra del Popolo".

Di Maio elenca: "10 miliardi al reddito di cittadinanza, le pensioni minime a 780 euro", e anche misure per i "truffati delle banche, che saranno risarciti con un Fondo ad hoc di 1,5 mld". Salvini evidenzia il bottino leghista: "Tasse abbassate al 15% per più di un milione di lavoratori italiani, diritto alla pensione per almeno 400.000 persone, chiusura delle cartelle di Equitalia, investimenti per scuole, strade e Comuni. Nessun aumento dell`Iva". Entrambi esultano per il "superamento della legge Fornero".

Di Maio: "Ce l'abbiamo fatta"

Luigi di Maio si è affacciato al balcone di palazzo Chigi insieme ai ministri del M5S per salutare la folla dei parlamentari stellati assiepati con leloro bandiere in piazza Colonna. "Ce l'abbiamo fatta!", ha gridato il vicepresidente del Consiglio agitando i pugni verso la folla, facendo riferimento all'intesa di governo sulla nota di aggiornamento del Def che guiderà la legge di Bilancio, nella quale sarà previsto un rapporto deficit-Pil del 2,4 per cento.

"Luigi, Luigi", è il coro che lo ha accolto, seguito da "noi siamo il cambiamento!", urlato a gran voce dai suoi colleghi del M5S. "Ora scendiamo!", li ha blanditi il vicepremier. Dopo il vertice politico nel corso del quale gli alleati Lega e M5S hanno deciso di imporre al recalcitrante ministro dell'Economia Giovanni Tria la loro linea politica che prevede una manovra finanziaria espansiva.

"Stiamo facendo del bene all'Italia e agli italiani", scrive in un post il premier Giuseppe Conte, parlando di "una manovra economica meditata, ragionevole e coraggiosa".

Primo test sui mercati

Il cantiere della manovra è ancora in costruzione ma con la nota di aggiornamento del Def vengono poste le fondamenta per disegnare gli interventi della prossima legge di bilancio. Il governo ha fissato al 2,4% l'asticella del rapporto deficit/pil per l'anno prossimo dopo un lungo e faticoso braccio di ferro con il ministro dell'economia Giovanni Tria che non voleva discostarsi troppo dall'1,6%. I vice premier Salvini e Di Maio in una dichiarazione congiunta annunciano l'intesa. "Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4" di deficit. L'accordo sul deficit al 2,4% affronterà ora il primo test con l'apertura dei mercati finanziari. Ieri titoli di Stato italiani hanno subito una forte pressione in avvio di giornata soprattutto sulle scadenze più brevi, biennali e triennali. Buon risultato invece all'asta di Btp con rendimenti tornati sotto il 3% e soprattutto una domanda sostenuta, ai massimi dal maggio scorso.

Che cosa c'è nel Def

Ora cosa dobbiamo aspettarci concretamente dalla prossima finanziaria? Come abbiamo scritto già altre volte, con l'aumento del deficit l’esecutivo avrà a disposizione i soldi per una manovra espansiva per finanziare la Quota 100, la mini Flat tax e altre voci di spesa come la pensione di cittadinanza.

Con la conferma dei nuovi impegni di spesa iscritti nella nota di aggiornamento del Def i punti fermi della legge di bilancio 2019 sembrano più vicini:

la riforma della pensioni . Sul superamennto della Legge Fornero, le ipotesi sono due: l’introduzione della Quota 100 potrebbe essere accompagnata ad un ricalcolo contributivo a partire dal 1996 o ad una penalizzazione dell'1-1,5% per ogni anno di anticipo. I pensionati avranno però la possibilità di scegliere se andare in pensione prima ma con un assegno più basso, oppure rimanere al lavoro ancora per qualche anno. Il costo della misura dovrebbe aggirarsi sugli otto miliardi di euro. Quanto alla soglia di età per raggiungere la pensione non è ancora chiaro se sarà fissata a 62 o 64 anni.

La seconda misura previdenziale allo studio del governo consiste nell'allineamento graduale dell'assegno dei pensionati indigenti (in totale 4,5 milioni) a quota 780 euro mensili, valore che l'Istat considera come soglia di povertà. "Si chiama pensione di cittadinanza, è nel contratto di governo'', ha ricordato qualche giorno fa il vicepremier Di Maio. ''Tutti coloro che vivono sotto la soglia di povertà - ha sottolineato - dovranno arrivare a . Qualcuno ha il coraggio di opporsi a questa cosa?". "Avere una pensione per sopravvivere un intero mese è un principio di civiltà", ha ribadito Di Maio. Dal 1 gennaio 2019 dunque, ha promesso il vicepremier, scatterà l'aumento. reddito di cittadinanza al via da marzo 2019 . Quanto al reddito di cittadinanza Di Maio ha più volte assicurato che "da metà marzo 2019 sarà avviata la riforma dei centri per l'impiego. L'assegno sarà di 780 euro e finora il M5s ha sempre smentito le varie ipotesi di un reddito light destinato magari ad una platea ristretta di persone.

Tria non si dimette

Il ministro dell'Economia ha ampiamente ceduto rispetto alla “linea del Piave” che lui stesso aveva indicato, ovvero l’1,9%, ma non rassegnerà le dimissioni. "Nessuno ha mai messo in discussione Tria né si è messo in discussione. La sua scelta è la naturale conseguenza di un allineamento politico", assicura il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli. Un peso nella decisione di Tria di non farsi da parte (per ora) l'avrebbe avuto anche la telefonata del capo dello Stato Sergio Mattarella, che lo ha invitato a restare.