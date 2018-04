Marcello Dell'Utri, Strasburgo dice di nuovo "no" alla sospensione della pena

La Corte europea dei diritti dell'uomo respinge (nuovamente) la richiesta di sospensione della pena per motivi di salute presentata da Marcello Dell'Utri. L'ex senatore di Forza Italia deve scontare una pena a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Piantonato 24 ore al giorno in ospedale

Nel recente passato Dell'Utri si è già visto negare per due volte dal tribunale di sorveglianza di Roma la sospensione della pena chiesta per motivi di salute, poiché soffre di una cardiopatia e ha un tumore alla prostata. Alla Corte di Strasburgo i suoi legali avevano chiesto, per gli stessi motivi, di concedere lo stop alla pena.

"Dal 14 febbraio è ricoverato presso il Campus Biomedico di Roma, piantonato h24, in una stanza illuminata anche di notte, dove non può aprire la finestra" denunciano i legali Alessandro de Federicis e Simona Filippi.

Dell'Utri tornerà in carcere il 20 aprile prossimo, al termine del ciclo di radioterapia cui è sottoposto in questi giorni.

"Giustizia senza cuore né anima"

"La notizia che la Corte europea dei diritti umani ha detto no alla richiesta di sospensione della pena, per motivi di salute, presentata da Marcello Dell'Utri getta nuovo sconforto su una vicenda che non vuole tenere in alcun conto l'aspetto umano privilegiando esclusivamente quello giuridico su cui del resto ci sarebbe molto da obiettare. Un altro pessimo tassello si aggiunge a questa storia che dà un quadro di una giustizia senza né cuore né anima". Così in una nota l'ex onorevole di Forza Italia Amedeo Laboccetta.