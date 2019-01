Migranti, Di Maio e Di Battista contro la Francia: "L'Italia è sola"

Nei prossimi mesi farà campagna elettorale per il Movimento 5 stelle. "Ma non mi candiderò alle Europee". E' quanto ha detto Alessandro Di Battista a 'Che tempo che fa' su Rai1, aggiungendo che "non è scontato" che, dopo tale data, non ci sarà "un ribaltamento di forze" tra il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini.

Migranti e Ong, Di Battista: "Li porterei a Marsiglia"

E' necessario "valutare" se la presenza delle navi delle Ong nel Mediterraneo, dice Di Battista, "non favorisca l'aumento dei gommoni che partono e i morti in mare". "I morti in mare a 30-40 km dalle coste libiche sono responsabilità italiana?". Per Di Battista "si tratta di attuare politiche affinché l'Africa abbia uno sviluppo. In questo momento io salverei queste persone e le porterei a Marsiglia", ha aggiunto stracciando in trasmissione una banconota coloniale francese in uso nei Paesi africani. "La Francia ha sempre lasciato l'Italia da sola di fronte a queste responsabilità. Sino a che non si creerà, sì, sarà una cosa forte, un incidente, anche diplomatico, nei confronti della Francia, qua succederà sempre che l'Italia sarà lasciata sola ad avere queste responsabilità".

"Il Tav è la piu grossa sciocchezza che possa fare questo Paese - ha detto Di Battista -, spendere 20 miliardi di di euro quando occorrono infrastrutture che servono ai cittadini al Nord, al Centro e al Sud. Ricordo intercettazioni in cui 'ndranghetisti parlavano di sì Tav". "Il Tav non si farà mai", ha aggiunto. Di Battista, a ruota libera, ha toccato molti temi. Il ministro Danilo Toninelli, osserva, "è stato massacrato dal sistema mediatico e secondo me, ma non ho le prove, c'è la mano dei Benetton dietro. Ha fatto qualche gaffe ma è il miglior ministro che abbiamo'.

A proposito delle proteste dei gilet gialli: "Se dalle nostre parti non sfasciano le vetrine in via Montenapoleone è grazie al Movimento Cinque Stelle che ha incanalato la protesta in senso democratico" ha detto Di Battista. Poi un attacco nemmeno troppo leggero alla Lega: "I 49 milioni? Questi soldi appartengono a me, a lei e a tutti gli elettori della Lega che dovrebbero spingere Salvini, che non ne è responsabile, a restituire soldi che appartengono a tutta la collettività".

Di Maio: "Se i migranti partono è perché la Francia colonizza l'Africa"

L'intervento di Di Battista arriva poche ore quello del capo politico del M5s, Luigi Di Maio, molto duro nei confronti di Parigi: "Quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni Paesi, che poi ci fanno pure la morale. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziarsi il debito pubblico con i soldi con cui sfrutta i Paesi africani". "Se vogliamo continuare a parlare degli effetti continuiamo con la retorica dei morti in mare - aggiunge il vicepremier da Avezzano - che ovviamente sono una tragedia e hanno tutto il mio cordoglio, ma dobbiamo parlare delle cause perché se oggi c'è gente che parte è perché alcuni paesi europei con in testa la Francia non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa".

"Ci sono decine di Paesi africani in cui la Francia - dice ancora Di Maio - stampa una propria moneta, il franco delle colonie e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Se la Francia non avesse le colonie africane, perché così vanno chiamate, sarebbe la quindicesima forza economica mondiale. Invece è tra le prime grazie a quello che sta combinando in Africa. La Ue dovrebbe sanzionare la Francia e tutti quei paesi che come la Francia stanno impoverendo l'Africa e stanno facendo partire quelle persone, perché il luogo degli Africani e' in Africa non in fondo al Mediterraneo. Se vogliamo fermare le partenze cominciamo ad affrontare questo tema, anche all'Onu e non solo in sede europea, e l'Italia si deve far sentire".