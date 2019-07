Di Battista: "Sono annoiato dalle Ong"

"La Lega è troppo debole con i poteri forti". È un Alessandro Di Battista decisamente sovranista quello che prende parola dal palco del festival del Libro Possibile a Polignano a Mare.

Doveva parlare del suo nuovo lavoro, "Politicamente scorretto", ma in realtà intervistato da Franco Bechis il pasionario pentastellato ha affrontato molti dei temi dell'agenda politica, a partire dal tema caldissimo dell'immigrazione.

"Sono annoiato dalle Ong - ha detto Di Battista - Un paese deve difendere i propri confini, capisco quindi quello che il Governo sta facendo"

"Il Pd - in riferimento alla questione Sea Watch - ha fatto un passerella inutile, facendo finta di piangere: sono gli stessi che hanno bombardato la Libia".

Migranti, Di Battista: "Non si possono accogliere tutti"

"Io, prima di fare politica, ho lavorato nella cooperazione - ha continuato Di Battista - Oggi l'immigrazione non è un problema principale. E soprattutto l'approccio deve essere un altro: non servono quote. Non si possono accogliere tutti. Ma si deve fare un piano serio di aiuti per i paesi africani: queste persone hanno il diritto di prosperare a casa loro".



Secondo Di Battista gli attuali fenomeni migratori non sono paragonabili a quelli italiani di un secolo fa e pungula l'uditorio con un'equazione che vuole l'accoglienza come fonte di sovvenzionamento dei partiti.