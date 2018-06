Di Battista restituisce 43mila euro di liquidazione: il video con la compagna che allatta

E' in viaggio negli Stati Uniti con la sua famiglia, ma Alessandro Di Battista non riesce ad andare in vacanza dalla politica e dalla propaganda. Tanto che in un video diffuso su Facebook il pentastellato si scaglia ancora contro la "casta", parlando della restituzione del suo assegno di fine mandato: "Non è mica semplice essere un "populista"... Breve video familiare girato in una casa in California. È a disposizione degli esponenti dei partiti politici morti! Tra l'altro ho calcolato che se tutti i deputati e senatori "trombati" del PD o di quel che resta della sinistra (quelli per intenderci che parlano della povera gente o della redistribuzione della ricchezza) facessero altrettanto beh ci sarebbero oltre 12 milioni di euro freschi freschi per le piccole e medie imprese italiane. Posti di lavoro insomma!".

Di Battista restituisce l'assegno di fine mandato: il siparietto con la compagna

La liquidazione versata dalla Camera dei deputati all'ex parlamentare 5 Stelle ammonta a 43.726 euro. Soldi che "Dibba", come promesso in campagna elettorale, destinerà al fondo per le piccole e medie imprese. Nel video, Di Battista racconta l'arrivo dell'assegno: "Che dobbiamo fare?", chiede il pentastellato alla compagna Sahra, intenta ad allattare il figlio piccolo, Andrea. "Li dobbiamo restituire...", risponde la ragazza. "Non sei contenta di restituirli alle piccole e medie imprese?". "Molto...". "Servirebbero questi soldi per il futuro di Andrea...", osserva 'Dibba' maliziosamente.

"Beh - dice Sahra - potremmo mandarlo in una buona università...". E invece, sottolinea Di Battista, "ci tocca restituire l'assegno: una promessa in campagna elettorale è debito. Troveremo un altro modo per sostenere la famiglia". "Per fortuna c'è il latte per adesso...", chiosa la compagna dell'ex deputato, continuando ad allattare il figlio.