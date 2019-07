Di Maio "assenteista": presente agli incontri con i ministri Ue solo 3 volte su 14

Presentissimi sui social, un po' meno nelle stanze dei bottoni di Bruxelles. Non è solo Matteo Salvini a disertare le riunioni europee cui dovrebbe partecipare in qualità di ministro degli Interni. Anche l'altro 'uomo forte' del governo gialloverde, Luigi Di Maio, si è fatto notare in questo primo anno da vicepremier con portafogli al Lavoro e allo Sviluppo economico per le sue assenze ai meeting dei Consigli Ue in cui si sono affrontate le materie di sua competenza: solo 3 presenze a fronte di 14 riunioni.

Come mette in evidenza Europatoday l'ultima assenza Di Maio l'ha fatta registrare in queste ore al Consiglio Occupazione e politiche sociali in corso a Bruxelles. Al suo posto, come già capitato in passato, non ci sarà nessun esponente politico del governo (viceministri o sottosegretari), ma il rappresentante permanente aggiunto Michele Quaroni.

Eppure Di Maio aveva cominciato bene la sua avventura da rappresentante del governo in Europa, partecipando ai primi due Consigli Occupazione della sua agenda (giugno e luglio 2018) e al meeting sulla competitività dello scorso novembre. Da allora, pero', il vicepremier pentastellato è uscito dai radar europei.

Dopo poco più di un anno da ministro, Di Maio ha incontrato i colleghi che si occupano di Lavoro solo 2 volte su 7. Ma essendo anche responsabile per lo sviluppo economico, il leader del M5s è membro anche del Consiglio Competitività dell'Ue, dove finora si è visto 1 sola volta su 7 meeting.

A sostituirlo sono stati i sottosegretari Cominardi (M5s) e Durigon (Lega) in 4 meeting sull'Occupazione, mentre in generale il più presente al posto del ministro è stato il già citato rappresentante permanente aggiunto Quaroni, ossia l'ambasciatore italiano presso l'Ue.

È toccato a loro far valere le posizioni del governo gialloverde e dell'Italia su temi come la lotta alla disoccupazione di lunga durata, le nuove norme europee per proteggere i diritti di precari e partite Iva, le politiche per migliorare l'accesso alle prestazioni sociali, il contrasto alle sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro. O ancora l'impatto della digitalizzazione e della robotica su occupazione e sviluppo.