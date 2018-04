Grillo difende Di Maio, ma la base mugugna: "Ci siamo dati la zappa sui piedi"

Il tentato accordo con Pd e Lega? "E’ una cosa che dobbiamo al Paese", ma non chiamatelo inciucio: "Non è quello che pensiamo noi, confondere un accordo su dei temi con un’alleanza è come confondere un contratto d’affetto con l’amicizia". Nel momento più difficile della sua avventura politica, a difendere Luigi Di Maio arriva il fondatore in persona, Beppe Grillo che, tra un affondo e l’altro rivolto agli altri partiti, promuove l’operato del giovane leader dei 5 Stelle : "L’entusiasmo di Luigi”, scrive Grillo sul suo blog, è stato "propagandato come fosse bramosia di potere e la sinistra frou frou gioca la carta di un’improbabile supremazia intellettuale, ridicola, e figlia di accordi con quello che hanno sempre chiamato 'caimano'".

In un passaggio cruciale per il M5s anche Alessandro Di Battista invita gli elettori a restare compatti intorno al proprio leader. "Luigi dal 4 marzo ad oggi ha dimostrato di avere a cuore il Paese – scrive l’ex deputato su Facebook -. Le abbiamo tentate tutte ma una massa di cinici più interessanti al consenso ad ogni costo che alla risoluzione dei problemi del Paese si è opposta ad ogni reale tentativo di rivoluzione della legge Fornero, di lotta alla corruzione, di sostegno alle imprese e di contrasto alla povertà dilagante. Tutto il Movimento ha il dovere di sostenere Luigi e la scelta di tornare al voto".

I dubbi nell'elettorato M5s

Ma nell’elettorato qualche dubbio inizia a farsi strada. "Vi siete dati la zappa sui piedi! I risultati elettorali saranno contro di voi, come già sta avvenendo. Peccato,davvero! Avete messo in piedi la più riuscita manovra di auto-sabotaggio politico degli ultimi tempi,restituendo vigore a Berlusconi e Salvini! Non ho parole!", scrive Alessandra commentando il post di Di Battista. "Avete fatto un gravissimo errore a chiedere un alleanza di governo col PD. E questa sciagurata opzione ci riporterà (se tutto va bene...) al 25%...Che errore!!", rincara Stefano.

Attivisti delusi, infiltrati o semplici troll? Difficile dirlo: certo è che nelle bacheche dei dirigenti M5s più in vista non mancano i commenti di segno negativo. Come sulla bacheca di Luigi Di Maio. "Per il solo fatto di aver parlato col PD sapendo che il regista era Renzi abbiamo perso credibilità per il prossimo voto. Come darsi la zappa sui piedi" scrive Nino. E ancora: "Luigi, con molta stima ma con altrettanta franchezza ti dico che non mi è affatto piaciuto questo modo di portare avanti la trattativa. Con il PD non si può fare! Lo sapevi, lo sapevate! Inutile perdita di tempo e di immagine. Al di la di tutto, forza!!!!".

E ancora sulla pagina Facebook di Paola Taverna: "Premetto: io voto M5S - scrive Aldo - Onestamente, ti sembra che dopo tutto sto casino, abbiamo guadagnato consenso? O l'abbiamo perso? A mio parere la prossima tornata; se non vi inventate qualcosa di forte, sarà un'astensione biblica e chi andrà lo farà per Salvini e di conseguenza per il nano".

"Avete lavorato bene, i media sono contro di noi"

Il grosso degli elettori però approva la strategia di Di Maio: "Avete lavorato bene purtroppo le televisioni hanno distorto tutto (…). Voi siete onesti ma siete circondati da iene, nel vero senso della parola. Ma non ci arrendiamo, vicini alla gente sempre!". E ancora: "Se le persone votano per sentito dire non è colpa di Di Maio", scrive Leonardo. "Di Maio in campagna elettorale ha detto più volte, in modo chiaro, che, qualora non fosse riuscito a ottenere la maggioranza assoluta, avrebbe cercato convergenze con gli altri partiti per attuare il programma del cinque stelle. (…). Quindi non c'è nessun tradimento del mandato elettorale".

Per ora comunque tra i 5 Stelle nessuno sembra mettere in discussione la leadership di Di Maio. Il Movimento rilancia la sfida e si prepara ad una nuova, infiammata, tornata elettorale. E tutto al momento lascia pensare che le urne arriveranno a breve.