Di Maio e Costa, pizzaioli per un giorno: "Una volta eri un carabiniere..."

Pizzaioli per un giorno a New York. No, non si tratta dell'ultimo film con la coppia Boldi e De Sica, anche se i protagonisti sono un insolito duo: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. I due membri del governo giallorosso si sono improvvisati pizzaioli a New York per celebrare la pizzeria Sorbillo, sbarcata anche a Manhattan.

Di Maio ha poi postato il video sul suo profilo Instagram, con il commento: ''La vera pizza napoletana, io e Sergio Costa speriamo di aver superato la prova''. In effetti, tra farina e impasto, i due non sembrano proprio a cattivo agio durante la preparazione della pizza Margherita.

Anzi, come è possibile vedere dal filmato pubblicato sui social, i due ministri hanno avuto modo di scherzare tra loro. "Una volta eri un carabiniere...", ride Di Maio rivolto a Costa. "Ho finito la carriera di generale", risponde con un sorriso il ministro dell'Ambiente.

Ma cosa ci fanno Di Maio e Costa a New York? I due ministri si trovano negli Stati Uniti per partecipare all'Assemblea generale dell'Onu, così hanno colto l'occasione per fare visita alla nota pizzeria napoletana e si sono messi alla prova con questa pietra miliare della tradizione culinaria italiana. Il video ha raccolto diversi commenti, alcuni positivi, altri negativi, ma una cosa è certa, un buon ministro deve sapere fare tutto. Anche la pizza.