Il "francescano" Di Maio? Veste le cravatte sartoriali di Marinella

Maurizio Marinella, l'imprenditore napoletano Re della cravatte sartoriali, oggi a Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1, ha commentato lo stile di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, entrambi, in modi diversi, amanti dei suoi prodotti.

Di Maio è mai stato al suo negozio?

“Lui non è mai venuto, ma so per certo che gli sono state regalate tantissime mie cravatte. Specie dopo la sua elezione, quando ha festeggiato qui a Pomigliano”.

Gliene ha riconosciuta qualcuna indosso?

“Si, specie quando indossa quelle con delle fantasie. Alcune sono Marinella”.

Le piace il modo di utilizzare le cravatte?

“E' molto elegante, ben vestito, non si scatena mai tantissimo coi colori. Ama l'azzurro, un colore che a noi napoletani sta molto a cuore”.

Che tipo di nodo fa alla cravatta?

“Un nodo semplice, non molto grande, non essendo altissimo gli fa fare un solo giro”.

Che voto dà al suo modo di indossare le cravatte?

“Un sette, può ancora migliorare”.

E Salvini come lo vede?

“Gliene abbiamo fatte diverse, da 7 o 8 anni. le confezioniamo leggermente più lunghe, visto che è alto. Chiaramente, gliele abbiamo fatte tutte sul verde. Una volta ci siamo incontrati in tv, lui era senza cravatta e mi ha detto: prima di iniziare devo mettermi la cravatta, altrimenti con te non riesco a parlare”.