Di Maio sfida Berlusconi: "Tengo la delega alle comunicazioni"

Ultime trattative M5S-Lega per risolvere il risiko delle poltrone al 'sottogoverno'. In attesa del Consiglio dei ministri decisivo si sta lavorando in queste ore per sciogliere gli ultimi nodi.

Ai 5stelle, secondo quanto si apprende, toccano 5 vice ministri e 20 sottosegretari. Al Carroccio 3 vice ministri e 15 sottosegretari.

Tra i punti fermi, la delega ai servizi segreti che andrà al premier Conte, mentre quella sulle telecomunicazioni (tema sensibile anche per Silvio Berlusconi per la partita su frequenze tv e pubblicità), che resterà nelle mani di Luigi Di Maio al Ministero per lo sviluppo economico, come confermato da un post pubblicato nella notte su Facebook dallo stesso vicepremier e rilanciato stamane dal Blog delle stelle: "È importante la delega alle telecomunicazioni, che ho deciso di tenere", scrive il ministro del Lavoro in merito alla chiusura dell'accordo sulla trattativa Tim.

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica invece verrà assegnato - in una logica di contrappesi - al numero due della Lega Giancarlo Giorgetti, che prenderà in carico pure lo Sport.

La delega al Turismo sarà attribuita a Gian Marco Centinaio, ministro dell'Agricoltura.

Quanto all'Economia, Giovanni Tria si dovrebbe ritrovare come viceministro la grillina Laura Castelli, e come sottosegretario al Tesoro con delega alle partecipate e alle banche (snodo strategico per la politica economica nazionale) un altro pentastellato, Stefano Buffagni, fedelissimo di Davide Casaleggio, che ha in mano il dossier nomine sulle società partecipate.