Malessere per Di Maio in Consiglio dei ministri: il vicepremier in infermeria

Indisposizione per Luigi Di Maio nel corso del Consiglio dei ministri di ieri.

Il vicepremier, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato costretto a lasciare i lavori della riunione per recarsi nell'infermeria di Palazzo Chigi. "Ho avuto una reazione allergica a un alimento'', spiega.

Ci sono voci che parlano di un'interruzione di circa mezz'ora della riunione di governo, ma il leader del Movimento 5 stelle assicura che il contrattempo non ha inciso sui lavori del Cdm, che non è stato nemmeno sospeso: "Sono entrato e uscito dal Cdm che non è stato interrotto. Ho risolto tutto a Palazzo Chigi e non sono stato in ospedale".

"Oggi sono al lavoro al Mise e va tutto bene", dice ancora Di Maio all'Adnkronos.