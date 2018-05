Di Maio: "Quella dello spread è una bufala, il 2 giugno manifestazione a Roma"

"Quella di ieri sera è stata la notte più buia della democrazia italiana. Il presidente della Repubblica ha deciso di scavlacare le sue prerogative Costituzionali e di non fare andare al Governo che ha preso undici milioni di voti. Un governo che avrebbe avuto la maggioranza assoluta del parlamento, grazie al contratto siglato con la Lega. Al governo ha invece deciso di mettere dei tecnici che non hanno mai preso un voto, guidati da Cottarelli, che non hanno nessuna maggioranza in Parlamento. Quindi avremo un governo non solo non votato dal popolo, ma neppure dal Parlamento, un vergognoso unicum nella storia della Repubblica". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un video pubblicato su facebook.

Di Maio chiama quindi il popolo dei 5 Stelle alla "mobilitazione", anche per "smontare tutte le bufale, le falsità, alle menzogne che i media hanno cominciato a far circolare a partire da ieri sera". La situazione è "molto grave, gravissima", ieri - ha detto Di Maio, "si è sancito il concetto che in Italia puoi fare il ministro anche se sei un condannato, uno che va a prostitute, ma guai se hai osato criticare l'Europa".

"Lo spread è una bufala"

"Lo spread è oltre 230, quella dei mercati è una bufala - ha aggiunto - , i mercati al massimo sono preoccupati dall'incertezza e dall'instabilità (...). Si è andati avanti alla rottura solo per impedire che si mettesse mano alle pensioni d'oro, che togliessimo potere alle lobby che infestano il governo, che eliminassimo gli odiosi privilegi. Tutto il resto sono chiacchiere".

"So che siete incazzati - ha detto Di Maio -, dobbiamo reagire subito e con fermezza. Oggi appenderò una bandiera italiana alla vostra finestra, vi invito a fare altrettanto. Le elezioni devono continuare ad avere un senso. Oltre che ad appendere la bandiera vi invito a dire forte sui social che il "mio voto conta". Non rassegniamoci all'arroganza delle istituzioni che hanno lasciato fuori il popolo dalle stanze dei bottoni".

Il 2 giugno manifestazione a Roma

"Organizzeremo anche delle manifestazioni nelle principali piazze italiane - annuncia - delle passeggiate, tutto ciò che pacificamente" possa manifestare il dissenso alla scelta del Colle. "Il 2 giugno, il giorno della festa della Repubblica, invito tutti a venire a Roma, dove faremo un grande evento. E' importante farci sentire e farci vedere perchè già iniziano a circolare delle bugie".

Di Maio, il video pubblicato su Facebook