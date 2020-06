Hater contro Di Maio, il ministro minacciato di morte su Twitter

Luigi Di Maio minacciato di morte sui social. Il ministro degli Esteri ed esponente del M5s è stato bersagliato su Twitter da un account di un anonimo registrato come 'Carla'. "Ti vogliamo morto", "Ti vogliamo morto insieme a tutti i napoletani", "Dovete morire tutti". Questo il tenore delle frasi indirizzate al ministro degli Esteri. Dallo stesso account sono poi partiti insulti anche nei confronti del Guardasigilli Bonafede, chiamato "fetente".

Molti i messaggi di solidarietà (bipartisan) arrivati in questo ore all'ex capo politico del M5s. Il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha espresso "massima solidarietà al ministro Di Maio". "Le minacce e le intimidazioni non ti fermeranno, continua con la forza che ti ha contraddistinto fino ad oggi! Un abbraccio", ha scritto Sileri su twitter. "Caro Di Maio, non saranno certo le minacce a fermare il tuo impegno e la tua azione di Governo. Anzi, sono certa che, se possibile, sarai ancora più fermo e determinato. Continuiamo a cambiare questo Paese! Un abbraccio", è il messaggio social della vice ministro all'Economia Laura Castelli.

Anche l'azzurra Mara Carfagna non ha fatto mancare il suo sostegno all'avversario politico: "Non c'è limite all'odio. Oggi colpisce anche Luigi Di Maio e i napoletani. Al ministro va la mia solidarietà. A chiunque sui social o altrove si permetta di offendere Napoli, l'invito a visitare la città. Avrà tanto da imparare e da amare".