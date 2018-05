Tra Quirinale e Di Maio l'ennesimo scontro: "Proposti nomi alternativi", "Non è vero"

Di Maio da Barbara D'Urso, la puntata di lunedì 28 maggio

"Non risponde a verità la circostanza riferita dall'on. Luigi Di Maio a Pomeriggio 5 che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia". Lo afferma l'Ufficio stampa del Quirinale.

Di Maio aveva accusato il Quirinale di una imposizione che ha fermato il governo del Cambiamento affermando di aver proposto nomi alternativi, una circostanza non confermata da Salvini che poi aggiunge: "Bagnai e Siri non mi sarebbero stati bene, perchè c'era un accordo. Ci hanno bocciato l'idea".

"Ultimo governo votato dal popolo è stato quello di Berlusconi, non possiamo stare sotto la dittatura dello spread". Aveva detto Luigi Di Maio parlando a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso spiega: "A Mattarella non andava bene solo Savona, ma tutti quelli come Savona. Avevamo proposto Bagnai e Siri, ma non andavano bene alle agenzie di rating".