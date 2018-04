Di Maio a Porta a Porta: "Passi avanti verso un accordo di Governo"

"Ci son dei passi avanti nella formazione del governo che voglio manifestare a Mattarella". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a porta. Il capo politico del Movimento 5 stelle non ha voluto rilanciare le indiscrezioni di un accordo con la Lega ma ha spiegato: "Con Salvini quando ci parliamo ci capiamo, poi c'è la campagna elettorale in cui ci sono frasi anche rubate e allora ci rispondiamo. Ma sia con Martina che con Salvini ci sentiamo, ci parliamo".

Di Maio a Berlusconi: "Lasci il passo"

"Quella di centrodestra è una coalizione nata solo per la legge elettorale, Lega e Forza Italia sono molto diverse - ragiona di Maio con Bruno Vespa - Non chiedo né un parricidio né un tradimento, dico a Berlusconi di lasciare partire le nuove generazioni".

Di Maio invita Salvini a superare "vecchie rigidità legate alle coalizioni come il matrimonio con Berlusconi".

"Tante persone considerano Silvio Berlusconi appartenente a un'epoca politica che è finita il 4 marzo, lui dopo 24 anni di politica è sconfitto, dovrebbe lasciare il passo alle nuove generazioni".

Con chi farà il Governo Di Maio

Luigi Di Maio ha ribadito come il Movimento 5 stelle non voterà mai la fiducia a un governo con Salvini premier che ha la fiducia di Meloni e Berlusconi.

"La presidenza del Consiglio dei ministri al M5S non è in discussione. Il contratto di governo - ha aggiunto - è lo strumento sul quale siamo pronti a discutere. Ma l'idea che noi prendiamo un mister x e dimentichiamo gli 11 milioni di voti non è praticabile".

M5s nomina comitato di analisi dei programmi elettorali

"Ho deciso di nominare un comitato scientifico di analisi dei programmi elettorali, presieduto dal professor Giacinto Della Cananea, di Tor Vergata. Obiettivo dell'iniziativa, ha spiegato, è la valutazione delle possibili convergenze programmatiche "per preparare le basi per il contratto di programma che ho proposto alla Lega e al Pd, forze che non considero equivalenti. Hanno una storia diversa e dinamiche politiche differenti".

Governo senza Pd, Martina: "Noi indisponibili"

"A Mattarella domani ribadiremo il nostro approccio avuto fin qui", ovvero "l'impossibilità per il Pd di avanzare una proposta di governo. Non siamo comunque indifferenti rispetto a quanto sta accadendo". Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina a Cartabianca su Rai3, poi Martina accusa: "Il M5s si muove tra la retorica politica del suo premier Di Maio, che nelle interviste dice 'dialoghiamo', e tra la pratica politica, con una sistematica costruzione di accordi e intese con Lega a Centrodestra per occupare e presidiare zone di potere".

A far "saltare il tappo" la nomina del leghista Nicola Molteni a presidente della commissione speciale della Camera che si occuperà di vagliare il documento di economia e finanza presentato dal governo dimissionario.

"Salvini e Di Maio comunicano su carta intestata comune Lega e 5 Stelle l'accordo spartitorio dell'ennesima poltrona: quella della presidenza della Commissione speciale alla Camera, dopo aver già fatto la stessa cosa al Senato. Tutto questo mentre il Paese rimane appeso ai loro litigi sulle prospettive di governo".

Dal 5 marzo dal Movimento 5 stelle c'è stata una retorica politica esplicitata attraverso tante interviste e una pratica politica data dalla sistematica costruzione di accordi e intese con il centrodestra per occupare tutti gli spazi istituzionali. Non è vero che il Pd si è isolato, abbiamo partecipato agli incontri, dalle presidenze delle Camere all'istituzione della Commissione speciale per cercare un punto di incontro. Ma nulla, questo è quel che hanno fatto"

Governo, le consultazioni di Mattarella

Il Quirinale ha ufficializzato la composizione delle delegazioni che incontreranno il Presidente della Repubblica in occasione della seconda tornata di consultazioni per la formazione del nuovo Governo.

Alle ore 10 saliranno al colle l'avvocato Juliane UNTERBERGER, Presidente del Gruppo Parlamentare per le Autonomie (SVP-PATT,UV) del Senato della Repubblica, accompagnata dal Dott. Philipp ACHAMMER, Presidente del Partito SVP (Südtiroler Volkspartei) e dal Sen. Dott. Albert LANIÉCE, Vice Presidente (UV - Union Valdôtain).

Alle 10.30 Sen. Dott. Riccardo NENCINI, Vice Presidente del Gruppo Misto del Senato e Coordinatore della componente "PSI-MAIE-USEI" del Senato della Repubblica e Sen. Prof.ssa Emma BONINO, Coordinatore della componente "Più Europa con Emma Bonino" del Senato della Repubblica.

Alle 11.00 On. Manfred SCHULLIAN, Vice Presidente del Gruppo Misto della Camera e Coordinatore della componente "Minoranze Linguistiche" della Camera dei Deputati, On. Dott. Maurizio LUPI, Vice Presidente del Gruppo Misto e Coordinatore della componente "Noi con l'Italia" della Camera dei Deputati, On. Beatrice LORENZIN, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "CIVICA POPOLARE AP-PSI-Area Civica" della Camera dei Deputati e On. Dott. Alessandro FUSACCHIA, Vice Presidente del Gruppo Misto e rappresentante della componente "+Europa-Centro Democratico" della Camera dei Deputati.

Alle 11.30 On. Federico FORNARO, Presidente del Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei Deputati e Sen. Dott.ssa Loredana DE PETRIS, esponente della componente "Liberi e Uguali" del Senato della Repubblica, unitamente al Sen. Dott. Pietro GRASSO, Capo della forza politica "Liberi e Uguali".

Alle 16.30 Sen. Andrea MARCUCCI e On. Prof. Graziano DELRIO, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Dott. Maurizio MARTINA e dall'On.

Matteo ORFINI, rispettivamente Segretario Reggente e Presidente del "Partito Democratico".

Consultazioni, alle 17.30 Salvini, Meloni e Berlusconi insieme al Colle

Alle 17.30 Sen. Stefano BERTACCO e On. Arch. Fabio RAMPELLI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Giorgia MELONI, Capo della forza politica "Fratelli d'Italia".

Sen. Avv. Anna Maria BERNINI e On. Avv. Mariastella GELMINI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Dott. Silvio BERLUSCONI, Presidente del Partito "Forza Italia - Berlusconi Presidente".

Sen. Gian Marco CENTINAIO e On. Dott. Giancarlo GIORGETTI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Sen. Matteo SALVINI, Segretario Federale del partito "Lega - Salvini Premier".

Infine alle 18.30 Sen. Danilo TONINELLI e On. Dott.ssa Giulia GRILLO, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Luigi DI MAIO, Capo della forza politica "Movimento 5 Stelle".

Salvini: Di Maio scenda da piedistallo