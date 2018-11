Di Maio ha fatto un altro po' di promesse

Nel corso di una "improvvisa" (sic) diretta su facebook, il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato una serie di misure che la maggioranza si impegna ad approvare nei mesi a venire. Si tratta di un lungo elenco di promesse, alcune delle quali si vanno ad aggiungere a quelle già fatte in campagna elettorale. L'annuncio più significativo riguarda il mondo della scuola e della ricerca: secondo il ministro del lavoro e capo politico del M5s sono in arrivo nuove risorse "per la formazione dei ragazzi e anche per gli stipendi degli insegnanti".

"Nei prossimi due mesi", ovvero nell'iter della manovra in Parlamento, "dovremo dare più soldi a scuola, università e ricerca" ha detto Di Maio, "tagliando un po' le detrazioni e gli sgravi fiscali ai petrolieri. Tagliamo da dove si inquina e mettiamo dove serve".

"Taglio dello stipendio per tutti i deputati"

Il vicepremier ha poi annunciato che "a novembre ci sarà il secondo 'Restitution day della legislatura" per i parlamentari del M5S: "non solo restituiremo gli stipendi, ma proporremo in ufficio di presidenza il tagli degli stipendi di tutti i deputati, partiamo dalla Camera e poi lo faremo anche al Senato, come con i vitalizi". Di Maio ha poi precisato che "a luglio le restituzioni noi le abbiamo già fatte. Da luglio a novembre ci sono altri 4 mesi in cui abbiamo accumulato e ora restituiremo. Noi ci tagliamo gli stipendi dal primo giorno, lo abbiamo sempre fatto".

Il sito che dovrebbe documentare le spese a 5 Stelle, tirendiconto.it, è però ancora fermo alla passata legislatura, nonostante dall'insediamento del nuovo Parlamento siano ormai passati 7 mesi.

Pensioni d'oro? "Taglieremo di più"

Sulle pensioni d'oro, ha detto ancora Di Maio, "stiamo ancora facendo i conti, perché io non sono soddisfatto e voglio recuperare ancora di più e quindi stiamo lavorando alla norma per i pensionati d'oro, gente che ci ha rubato il futuro". Il taglio alle pensioni d'oro dovrebbe essere inserito con un emendamento nella legge di bilancio. "Stiamo lavorando per vedere come tagliare di più", ha assicurato il vicepremier.

Addio prescrizione dopo il primo grado, "la riforma si farà"

Un altro degli annunci riguarda il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Con il rischio di far durare alcuni processi in eterno. Un provvedimento che viene visto con sospetto dalla Lega. Ma per Di Maio "lo stop alla prescrizione è entrata nel contratto di governo" e dunque la riforma "si farà". "Magari ci sono dei problemi interni alla Lega, non lo so e non mi interessa", perché "questo è il governo del cambiamento, non difende i furbi ma gli onesti".

Addio Tav?

Altro argomento, altro annuncio: l'Alta Velocità Torino Lione. Per il capo politico del M5s, "la Tav non è un'opera in questo momento prioritaria. Non ci serve: è stata progettata 30 anni fa quando si sprecavano soldi". Insomma Di Maio ha lasciato intendere che l'opera non verrà terminata. "Noi non siamo contro l'alta velocità in sé: siamo contro gli sprechi di soldi che non ci permettono di investire dove serve", ha detto ancora il vicepremier, spiegando che "non è vero che vogliamo spostare i soldi sulla Napoli-Bari: Appendino sta portando avanti la metro 2 a Torino".

"Bye bye vitalizi per i consiglieri regionali"

Di Maio è anche tornato sul tema dei vitalizi ai consiglieri regionali spiegando che con la manovra "o si tagliano i vitalizi o noi tagliamo i trasferimenti per le spese di funzionamento, se i consiglieri non si tagliano il vitalizio noi tagliamo ai consiglieri regionali gli stipendi". Nella legge di bilancio ci sarà infatti una norma che impone alle regioni di tagliare i vitalizi. In assenza di tagli si bloccheranno i trasferimenti per pagare gli assegni. Bisogna ovviamente vedere se la legge reggerà alla valanga di ricorsi che molto probabilmente verranno presentati dagli ex consiglieri toccati dal provvedimento.

"Tagli anche alle scorte"

Pronto anche un provvedimento sulle scorte. "Come governo del cambiamento a breve taglieremo anche un po' di scorte, ne sentirete parlare... Ci stiamo lavorando come governo del cambiamento".

Reddito di cittadinanza al via da marzo?

Quanto al reddito di cittadinanza "sui giornali scrivono sciocchezze, in legge di bilancio ci sono i soldi per il reddito di cittadinanza e per 'quota 100'" ha affermato il vicepremier.

"C'è la ciccia, ovvero i soldi per far funzionare le norme, ci sono circa due mesi per perfezionare tutti i dettagli, in modo che il 2019 possa diventare l'anno del cambiamento".

Il reddito di cittadinanza, ha assicurato il ministro, partirà "tra inizio e fine marzo". "Se questi signori si andassero ad informare - incalza Di Maio - scoprirebbero che le norme regolamentari non possono stare" in manovra, perciò "dopo la legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero. Lo faremo con un decreto, non un ddl perché ci vorrebbe troppo tempo e c'é l'emergenza povertà da fronteggiare".

Cdm in terra dei fuochi per studiare provvedimenti

L''ultima promessa del vicepremier riguarda l'ambiente.. "Dovremo fare un Consiglio dei ministri in provincia di Caserta o di Napoli e prendere provvedimenti importanti per la Terra dei fuochi". "Ieri sera - ha detto Di Maio - c'è stato un nuovo incendio in un deposito rifiuti a Santa Maria Capua Vetere: è chiaro che è doloso, visto che ce ne sono stati tanti. E' una strategia: si è passati da incendi sporadici a incendi organizzati. I depositi devono essere presidiati con nuove normative di sicurezza, serve prevenzione e più responsabilità di chi li gestisce. E poi servono più fondi".